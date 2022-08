Varios artistas locales se unieron para desarrollar, junto a la Oficina de Arte, Cultura y Turismo, la “Ruta Muralista: Lajas, ciudad de las buenas vibras”, una iniciativa que persigue transformar, a través del arte, la estética de edificios abandonados en el pueblo.

“Es una iniciativa artística que hemos traído al pueblo para aquellas paredes, aquellos edificios abandonados. Lo que queremos es llenarlos de arte. Así que hemos comenzado con el primer edificio aquí aledaño a lo que va a ser el Museo Galería”, dijo José Luis Morales, director de laOficina de Arte, Cultura y Turismo.

“La ruta va a comenzar aquí en el casco urbano. Nuestra meta es salvar, resaltar lo que es el casco urbano del pueblo, un pueblo pequeño. Cuando dicen Lajas la gente piensa rápido en La Parguera, pero yo quisiera que esta mentalidad fuera que Lajas es un todo. Tenemos nuestra costa, tenemos nuestro pueblo. La gente puede visitar tanto La Parguera como el casco urbano, así que vamos a comenzar aquí en el pueblo, vamos a ver los edificios aledaños y luego nos vamos a mover a La Parguera, que será la segunda fase”, explicó Morales.

Artistas de diferentes edades y municipios tendrán la oportunidad de integrarse a la ruta muralista.

Michelle Berrios Blasini ( XAVIER GARCIA )

Una de las artistas que se enamoró de la idea es Michelle Berrios Blasini, de 30 años, quien ya realizó uno de los primeros murales: “Envanecer”.

“Ya era hora que se empezara a embellecer (el municipio). Lajas tiene mucho potencial. He conocido un montón de niños que tienen un montón de talento y es bueno porque motiva a los jóvenes a expresarse. Cuando uno ve esto, uno se emociona. En Lajas casi no hay murales. Casi todos están en el área metro, aquí en el sur casi tú no los ves… En cuanto me llamaron, yo dije: ‘me apunto’… Mi trabajo está inspirado en las cuevas y los arrecifes. Quise hacer algo para empoderar a la mujer, pero que también representar a La Parguera”, dijo Berríos Blasini.

El amor al arte y a esta ciudad han hecho que organizaciones sin fines de lucro como Parguerarte se unan al proyecto. La aportación del grupo se titula “El arte une a los pueblos” y fue creada por el muralista mayagüezano Roberto Castillo, quien en su creación hace honor al trabajo de los pescadores y a los agricultores de piñas, figuras importantes en el desarrollo económico y cultural del municipio. La primera fase de la ruta muralista ya cuenta con alrededor de cinco obras finalizadas.

Maria del Carmen Andujar, otra de las artistas participantes en esta iniciativa. ( XAVIER GARCIA )

La organización, que es vocal en promover las artes en la “Ciudad de los tira piedras”, cada noviembre se encarga de celebrar un festival al aire libre en la Plaza San Pedro, en La Parguera.

Abrirán el primer museo lajeño

Y, como parte de otras iniciativas para fomentar la actividad turística y cultural en Lajas, el municipio también abrirá el Museo Galería, un concepto ubicado en la calle Victoria, que formará parte de la Ruta Muralista y que albergará tres salas principales: una de historia, otra de artistas lajeños y el área de galería.

“Somos la Ciudad Cardenalicia gracias al cardenal y no había un lugar donde nosotros pudiéramos explicarle a la generación o las personas que nos visitaban… (ahora) vamos a explicarle quién era el cardenal y cómo se fundó Lajas”, explicó Morales y añadió que la sala galería permitirá que artistas locales tengan sus exhibiciones. “Pretende que todos los artistas que quieran hacer sus exposiciones o quieran exponer vayan al salón de acá para que puedan hacer su colección”, agregó el funcionario.