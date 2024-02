Cada medianoche de febrero, el mundo digital de la iconica zona de Times Square en Nueva York se pintará de una sensibilidad analógica y lúdica creada por la artista puertorriqueña Nora Maité Nieves, quien invita a los espectadores a un viaje colorido a través de los símbolos, texturas y elementos ornamentales de sus raíces caribeñas, recogido en el video titulado “Eyes of the Sea/Ojos del Mar”.

De esta manera, Nieves se posiciona como la primera artista visual interdisciplinaria de Puerto Rico en exponer su arte como parte de la iniciativa #MidnightMoment, proyectando algunas de sus obras, durante todas las noches del mes de febrero (11:57PM), simultáneamente en más de 95 monitores del emblemático Times Square en Nueva York. Esta iniciativa es una colaboración entre el programa Times Square Arts y el Norton Museum of Art en West Palm Beach, Florida. Este museo que además, le ha brindado la oportunidad a Nieves de ser la primera artista puertorriqueña en tener una exhibición individual en sus galerías, y a su vez, en tener la primera exposición individual de la artista para un museo.

Las obras de “Eyes of the Sea/Ojos del Mar” que se proyectan en los monitores de Times Square son parte de su exhibición “Clouds in the Expanded Field/Nubes en el Paisaje Expandido”, la cual estará disponible hasta el 7 de julio de 2024, en el museo en Florida.

Para Nieves, las obras de su exhibición son un relato mitológico de génesis contado a través del color, la forma y el movimiento. Evocando parte historia de orígenes y parte fantasía, a través de la creación de bloques ornamentales de concreto de brisa, cuadrados de amarillos brillantes con contornos en forma de ojo, que se apilan y multiplican mientras espirales de color giran como lava debajo de ellos. Los ojos comienzan a bailar, transformándose en peces que nadan a través de aguas azules profundas, pasando por paisajes de mármol ricamente pintados, mosaicos y rejillas. Después de parecer subir a tierra y cruzar un suelo de azulejos coloniales, en el punto culminante de su viaje, los peces convergen, tomando la forma de una flor giratoria de colores del arcoíris, convertida en el ojo que nos mira. De esta manera, la artista refleja en su obra, su búsqueda por el sentido de pertenencia en un lugar… de un hogar.

“Los bloques se convierten en ojos que miran a través de un portal hacia el mar Caribe. Una manera para mí, de mirar hacia mi hogar Puerto Rico, para que mi hogar, me encuentre a mí”, expresó Nieves por escrito.

El público que participe de esta experiencia, podrá presenciar un espectáculo visualmente colorido, para el cual la artista puertorriqueña, utilizó la animación “stop-motion” como medio para dar vida a sus obras pintadas y esculturales, donde dirige una mirada reflexiva a las texturas, y la devoción hacia un lugar único y dinámico, explorando temas de identidad y pertenencia, así como la historia del Caribe.

La obra se exhibe cada medianoche de este mes, extamente a las 11:57pm. ( Suministrada )

La artista exhorta a sus coterráneos a que visiten Times Square durante este mes de febrero para que puedan apreciar y valoras esta experiencia única, que se estará presentando todas las noches a las 11:57PM y compartan su contenido utilizando los “hashtags”: #midnightmoment, #noramaitenieves y etiquetando las cuentas de: @noramaite, @tsqarts, @timessquarenyc y @nortonmuseumofart.