El nuevo Código Civil está levantando múltiples opiniones, entre ellas, las de varios artistas de la música que han expresado su rechazo a lo aprobado por el Senado de Puerto Rico en un proceso sin vistas públicas y en medio de la pandemia por coronavirus.

Los cantantes Kany García, PJ Sinsuela, Ile y Bad Bunny son algunos de los que han dejado saber su rechazo al documento consentido por la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista.

este gobierno hay que sacarlo de raíz y para siempre — 👁 (@sanbenito) May 12, 2020

El trapero Bad Bunny se expresó a través de Twitter: “Este Gobierno hay que sacarlo de raíz y para siempre”, mientras Kany García colgó una imagen en blanco y negro, también en las redes sociales, con más comentario que la etiqueta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced. La Primera Ejecutiva aún no se ha expresado sobre lo establecido en el nuevo Código Civil.

PUBLICIDAD

En medio de una pandemia,más casos de violencia de género,una investigación por corrupción y politiquerías estúpidas quieren aprobar un nuevo código civil para intervenir y manipular nuestros derechos. @wandavazquezg este es tu momento para hacer algo bien. Dile #NoAlCodigoCivil — iLe (@ilevitable) May 12, 2020

La cantautora Ile instó a la Gobernadora a “hacer algo bien”, y eso sería no firmar el Código Civil.

“En medio de una pandemia, más casos de violencia de género, una investigación por corrupción y politiquerías estúpidas, quieren aprobar un nuevo Código Civil para intervenir y manipular nuestros derechos”, expuso Ile en su tuit.

El rapero PJ Sinsuela ha sido aún más vocal al criticar cómo en medio de una crisis de salud “donde lo más que se busca es amor y unión", el Gobierno provoca que se levanten las voces para darse a respetar.

“A veces pienso que no quiero involucrarme en mier... políticas. No me gusta, me gusta pensar que como persona rePResento paz y felicidad, y me gusta regar amor, pero está cab... cómo el Gobierno de Puerto Rico no aprende y nos obligan a darnos a respetar”, lamentó en su Instagram.

“A escondidas le quitan derechos a los marginados y nos faltan el respeto. Que atraso para Puerto Rico. ¿CUÁNDO VIENE LA EMPATÍA Y LA ACEPTACIÓN? ¿LA LIBERTAD? ¿EL RESPETO MUTUO? Triste leer como aquí hacen las cosas y lo que hacen. Volvemos a enseñar que el pueblo cuida al pueblo y que al Gobierno de aquí no le importa un ca... su gente. Que no se equivoquen: Aquí estamos pendiente y DESPIERTOS. Esta mie... no va a pasar. Y si sí, pa’ las calles", advirtió Sinsuela.

El nuevo Código Civil enfrenta grandes críticas debido a varios puntos que son vistos como un retroceso para los derechos de la mujer y la comunidad LGBTTIQ.