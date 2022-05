Con el apoyo de los principales canales de televisión de Puerto Rico, la Asociación Nacional de Carteros, Local 869, celebrará nuevamente su tradicional recogido de alimentos no perecederos “Food Drive” para ayudar a los menos afortunados.

Esta iniciativa, que lleva 30 años, comenzó porque los carteros identificaron necesidades de las personas, entre ellas, que no tenían qué comer. Hace tres años que no se realizaba por los temblores y por la pandemia del Covid-19. El recogido será el próximo 14 de mayo.

Durante una conferencia de prensa en las instalaciones de United States Postal Service, 585 Ave. Roosevelt, se presentó hoy a los portavoces de este año, además de que anunció el respaldo de Telemundo, Wapa TV, TeleOnce, WIPR TV, Canal 13 y ABC Puerto Rico con la intervención de sus talentos.

PUBLICIDAD

De Telemundo participarán en la campaña los periodistas de “Telenoticias” Zugey Lamela, Walter Soto León y Wilenie Sepúlveda; los anfitriones de “Hoy día Puerto Rico”, Ivonne Orsini y Ramón “Gatto” Gómez y el personaje infantil Emanuel Shabum.

Por su parte, de Wapa TV habrá representación de los comunicadores de “NotiCentro” Jorge Gelpí Pagán, Luz Nereida Vélez y Katiria Soto, más los presentadores Jaime Mayol y Bryan Villarini (“Viva la Tarde”) y Melwin Cedeño y Ackerly Cedeño (“Pégate al mediodía”).

De TeleOnce, estarán la periodista Celimar Adames Casalduc y el anfitrión/comediante Francis Rosas (“Acuéstate con Francis”). Del Canal 13, la animadora María María y su hija Danya Santana. De WIPR TV (Canal 6), Shanira Blanco, y de ABC Puerto Rico, Gricel Mamery y Julián Gilormini.

Asimismo, los cantantes Melina León, Juan José Hernández, Marileyda, Oscar “Que Loco” Serrano, Luva y Willito Otero, la motivadora Moraima Oyola, la locutora radial Mónica Judith (de Hot 102.5 FM), el productor Luisito Vigoreaux y la agrupación Los Pleneros de Severo invitaron al pueblo a colaborar al abrazar esta encomiable misión.

Como de costumbre, con la iniciativa esperan beneficiar a instituciones sin fines de lucro alrededor de toda la Isla con la colaboración de AARP, Fondos Unidos y Caribe Girl Scouts Council.

“En 2019 quedamos en primer lugar logrando recolectar la mayor cantidad de alimentos a nivel Isla y en Estados Unidos. De estos alimentos, instituciones sin fines de lucro sobreviven a veces hasta un 85 por ciento del año”, puntualizó mediante comunicado de prensa la estratega de Comunicaciones Cindy Villarraga.

PUBLICIDAD

Jeannette Cruz, de Food Drive, destacó, por su parte que “la participación de las Girl Scouts en el recogido de alimentos de los Carteros (Food Drive) es la oportunidad de poner nuestro liderazgo y compromiso social en acción. Es la oportunidad de colaborar y ayudar desde nuestra realidad de ser niñas y jóvenes que se preocupan por los más necesitados y desean hacer de Puerto Rico un lugar mejor para todas las personas”.

Samuel González, presidente de United Way de Puerto Rico, mencionó en tanto que “nuestra organización reconoce y agradece a la Asociación Nacional de Carteros y al US Postal Office por esta importante iniciativa de recoger alimentos, una gesta de amor por el prójimo. Convocamos a la buena voluntad de todos para que se unan a los carteros este próximo sábado, ubicando su funda de alimentos cerca de su buzón para que el cartero pueda recogerla. Estas donaciones de alimentos llegarán a organizaciones sin fines de lucro afiliadas a United Way de Puerto Rico y se transformarán en desayunos, meriendas, almuerzos y cenas para niños, jóvenes, adultos y ‘seniors’ que participan y reciben servicios comunitarios en nuestras entidades. Extendemos gratitud al Servicio Postal y a todos los voluntarios y talentos que se unen solidariamente en esta misión de esperanza”.

La Asociación Nacional de Carteros, Local 869, agradece la ayuda de los ciudadanos, al igual que de los medios de comunicación, porque “todos unidos logramos reunir comida para nuestro pueblo”.