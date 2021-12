Por segundo año consecutivo, La Feria at The Park no abrirá durante esta época navideña para el entretenimiento de las familias puertorriqueñas. Es una realidad que el productor Josantonio Mellado acepta y comprende, consciente de que el evento está diseñado para recibir desde infantes hasta adultos.

No obstante, la cancelación del evento supone nuevamente unas pérdidas enormes para la empresa de espectáculos -cifra que no precisó-, tanto que le ha obligado a tomar unas acciones financieras como préstamos y liquidación de algunos empleados.

“Pero nosotros no podemos hacer una feria, que es un evento familiar, un evento extremadamente caro, además de que, qué vas a hacer, llegan los niños allí con los padres y qué le vas a decir, ‘No puedes entrar’, eso sería cruel”, manifestó el empresario de Famma Events.

La Orden Ejecutiva vigente establece que los menores de 12 años no pueden asistir a eventos multitudinarios aunque cuenten con un resultado negativo de una prueba de detección del COVID-19.

“Hay eventos multitudinarios, pero no envuelven niños, o si envuelven niños son cosas como el Festival del Guineo, que es esporádico, no son aglomeraciones. Realmente La Feria es el evento por excelencia de la Navidad de la familia puertorriqueña, gracias a Dios. Entonces, limitarlo o cambiarle el significado, creo que sería desviar la atención de lo que es en sí La Feria”, expuso Mellado, quien inició este concepto de feria en el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn hace 26 años.

Tenemos dos años que estamos viviendo de préstamos. Últimamente hemos tenido que suspender más empleados, porque lo que pasa es que el mercado de los espectáculos se ha ido abriendo, pero se abre el mercado de los espectáculos de los adultos, pero de los niños no” - Josantonio Mellado, productor de espectáculos

Mellado realizó un evento en agosto pasado, un tipo de circo extremo, en el que tuvo que cumplir con las solicitudes de resulatdos negativos que establecía entonces el Departamento de Salud, lo que se convirtió en un dolor de cabeza parala producción. “Las madres llamaban que no iban a someter a sus hijos a una tortura de someterlos a una prueba de antígenos por llevarlos a un espectáculo. Otra gente se quejaban de que económicamente no les era factible gastarse un dinero en pruebas para poder llevarlo al evento”.

Hay otras jurisdicciones, como el estado de Florida, donde en lugares de gran congestión como son los parques temáticos de Disney, están abiertos al público general. Sobre esa flexibilización, comentó: “Aquí tenemos unas restricciones distintas y tenemos que bailar al son que nos toca. Pero yo estoy de acuerdo con que las restricciones y la vacuna es lo que va a sacarnos a nosotros de esta situación”.

Mellado anticipó que en los próximos días su empresa anunciará un evento o espectáculo para el entretenimiento familiar, aunque será un concepto distinto a La Feria.

“Se está madurando algo, no para sustituir a La Feria, pero sí para llenar ese espacio para nosotros y también para ofrecerle algo a los niños, aunque sea distinto, pero algo, estamos en eso”, puntualizó.