Tras viajar a decenas de países y vivir en el extranjero, Luis Peña compartirá su amor por los encantos de su tierra, Puerto Rico, en “Coge calle con Backpacking Luis”, una nueva sección de Primera Hora en la que busca que los boricuas conozcan mejor a su patria de una manera jovial y divertida.

El mochilero presentará lugares mágicos y curiosidades culturales de la Isla del Encanto en una serie de videos dinámicos que estarán disponibles en la página web y la cuenta oficial de TikTok de este medio.

“He viajado a más de 51 países, he visto todo de una manera diferente, tanto al ser viajero y como hasta cuando viví en algunos de estos países. Y viajando y creando contenido en esos países, me he dado cuenta que Puerto Rico tiene mucha cultura que ofrecer y, a veces, no la conocemos o no somos tan agradecidos de ella”, manifestó Peña, quien comenzó a documentar sus aventuras durante un viaje solitario de dos meses que hizo en 2019 a Perú, Ecuador y Colombia con un presupuesto bajo.

PUBLICIDAD

Ahora el creador de contenido de viaje, que estará bien acompañado de su hija canina, Nina Aventurera, llevará al público a distintos partes de Puerto Rico para que se sumerjan más en la historia, cultura, gastronomía y paisaje que lo embellece.

Estará bien acompañado de su hija canina, Nina Aventurera. ( Archivo )

“Yo quiero, con el contenido mío, motivar más a los boricuas a conectar más con esa mancha de plátano que tenemos por dentro y conocer nuestro pasado”, manifestó el exingeniero de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), quien expresó que, a pesar de sentir amor por su disciplina, explorar el mundo siempre estaba como prioridad mayor de vida.

Por otro lado, Peña adelantó que los lectores y seguidores de Primera Hora podrán disfrutar de un contenido que incluirá entrevistas de ciudadanos y figuras que formen parte de la historia que destacará. Asimismo, el público podrá apreciar también imágenes aéreas donde se pueda apreciar los hermosos paisajes con las que cuenta el país, al igual que recibir consejos de los mejores ríos y playas que los boricuas pudieran visitar en su tiempo libre de una manera jovial y entretenida.

“Quiero que aprendan de nuestra hermosa cultura, y quiero que se inspiren más a conocer nuestro país y aprovechar a realizar turismo interno”, manifestó el joven influencer egresado del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Yo he viajado el mundo y, soy totalmente honesto, Puerto Rico tiene tanto por ofrecer, y muchos se quejan de que en Puerto Rico no hay nada, Puerto Rico tiene de todo. Y con esto, quiero motivar a los boricuas a salir de sus casas y conocer nuestra cultura, nuestra comida, y nuestros hermosos paisajes”, puntualizó.

Los lectores de Primera Hora podrán disfrutar de las expediciones de “Backpacking Luis” cada viernes por nuestras plataformas.