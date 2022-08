El intérprete urbano puertorriqueño Bad Bunny continúa ampliando sus horizontes y ahora incursiona en la industria de restaurantes con la apertura de Gekkō, en Miami, Florida.

El artista se unió al empresario David Grutman para el proyecto que inaugura hoy. De acuerdo con el portal de Food & Wine, el concepto del espacio es de inspiración japonesa y es el primero de ambos como socios.

El restaurante, cuya traducción de su nombre al español es “luz de luna”, está localizado en el vecindario de Brickell, y su menú ofrece “los mejores cortes de carne de res Wagyu”, además de sushi.

En entrevista con Food & Wine, la estrella de la música urbana expresó la razón que lo motivó a escoger el lugar para el proyecto en Miami. “La cultura me recuerda a mi hogar”, dijo. “Miami es una ciudad donde puedo relajarme. Me encanta salir a comer, ver el océano, es simplemente una gran ciudad”.

Una vez que Grutman, el fundador de Groot Hospitality, comenzó a hablar con Bad Bunny sobre el proyecto, “supo que sería un gran socio”, informó el medio noticioso de gastronomía.

“Quiero que la gente se sienta cautivada por Gekkō”, mencionó Grutman. “Quiero que queden asombrados. No solo por el menú (que, por cierto, me encanta, la comida japonesa y los platos básicos de los asadores son mis dos tipos de cocina favoritos), no solo por el salón, no solo por la habitación, sino por toda la experiencia tomada como una sola”.

El menú en Gekkō fusiona lo tradicional y lo moderno a la perfección con platos compartidos, incluido su pan de leche japonés que pronto será exclusivo, y aperitivos como albóndigas de langosta. Como lugar de inspiración japonesa, habrá muchos platos crudos, sushi y sashimi.

El artista urbano reveló sus platos preferidos.

“Estoy obsesionado con el sushi, pero debo decir que el A5 Tomahawk, el arroz crujiente Wagyu y el arroz frito con langosta son mis favoritos”, dijo a Food & Wine.

En cuanto a las carnes, los invitados pueden comer bistecs, incluido un corte Tomahawk, un filet mignon alimentado con aceitunas de Kagawa, una tira de carne de res de Hokkaido y el bistec de falda Wagyu antes mencionado. Para los vegetarianos, la cocina preparará platos con verduras e incluso el menú tendrá pollo a base de plantas.

El restaurante tendrá capacidad para 185 comensales. El espacio, diseñado por Rockwell Group, con sede en la ciudad de Nueva York, presenta una decoración lujosa.

El chef ejecutivo de Gekkō, Alex Chi, anunció la intención de llevar el concepto de Gekkō a nivel internacional.