La compañía Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), líder mundial en calzado informal e innovador para mujeres, hombres y niños, anunció hoy su última colaboración de productos, esta vez con la superestrella latina mundial Bad Bunny.

El Bad Bunny X Crocs Classic Clog brilla en la oscuridad para iluminar el escenario y viene decorado con dijes brillantes Jibbitz inspirados en Bad Bunny.

La colaboración de edición limitada se lanzará a nivel mundial a partir del 29 de septiembre.

Fanático de los Crocs de toda la vida, Bad Bunny, conocido por su estilo único, música trap y canciones que encabezan las listas de éxitos, ha lucido los Crocs durante presentaciones en vivo y en videos musicales durante gran parte de su carrera, creando una colaboración auténtica y un sello distintivo de la campaña mundial Come As You Are de Crocs. Come As You Are celebra la singularidad e inspira a todos a sentirse cómodos en sus propios zapatos.

“Creo en ser sincero y en no ponerme limitaciones, que también es algo que representa Crocs, y este es el mensaje que siempre quiero asegurarme de enviar a mis fans”, dijo Bad Bunny mediante comunicado de prensa. “Como fan desde hace mucho tiempo, crear mi propio diseño para Crocs fue muy divertido. Espero que inspiren a otros a divertirse en sus propias maneras con el estilo personal que los haga felices.”

El diseño del Bad Bunny X Crocs Classic Clog y los dijes Jibbitz que brillan en la oscuridad se asemejan al techo y paredes de una escuela vieja formando una galaxia brillante que se extiende por la noche, devolviéndote a la nostálgica comodidad de la recámara de tu infancia, un tema que jugó un papel importante en el diseño de esta colaboración.

“Nos encanta cuando tenemos la oportunidad de asociarnos con personas como Bad Bunny, que tiene una conexión genuina con la marca y encarnan nuestro mantra ‘Come As You Are’”, dijo por escrito Heidi Cooley, directora de mercadeo mundial de Crocs. “Inspirado por su actitud sin complejos y su estilo atrevido, el clásico clog de Bad Bunny se destacará durante el día y emocionará por la noche con un toque llamativo que brilla en la oscuridad”.

Las opciones de dijes presentan diseños emblemáticos asociados con el artista.

La colaboración se lanzará a nivel mundial a través de una selección de tiendas Crocs y canales de comercio electrónico asociados. El Bad Bunny X Crocs Classic Clog también estará disponible en FinishLine.com y en tiendas minoristas seleccionadas de Finish Line, a través de los canales de comercio electrónico de JD Sport en Europa y en tiendas Foot Locker seleccionadas en toda la región de EMEA.

Las innovaciones revolucionarias de Bad Bunny en la industria de la música latina lo han convertido en uno de los artistas internacionales más emblemáticos de esta era y uno de los más grandes líderes artísticos de la generación actual. El artista discográfico multiplatino, ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy, constantemente logra romper las barreras del idioma y los estereotipos en todo el mundo con su música.

Su reciente álbum YHLQMDLG fue uno de los lanzamientos más discordantes de la historia para un artista latino que canta completamente en español.

En la verdadera moda de Bad Bunny, a principios de esta semana el artista se asoció con Genius, una plataforma de música digital en línea, para dejar un huevo de Pascua para sus fanáticos provocando esta nueva colaboración con Crocs. Genius publicó una versión manipulada de la portada del álbum de estudio, que incluía un guiño a su colaboración que brilla en la oscuridad, en sus canales de Twitter e Instagram, lo que llevó a los fanáticos a notar los zapatos Crocs.

La música de Bad Bunny sigue dominando el mercado de la música latina en todo el mundo. Su YHLQMDLG se ha mantenido en el # 1 en la lista de Top Latin Albums de Billboard durante 24 semanas consecutivas. En su semana de apertura, debutó en el puesto número 2 en la destacada lista mundial Billboard 200, convirtiendo a Bad Bunny en el primer artista latino en la historia en lograrlo. La semana pasada, Bad Bunny conmocionó al mundo con un histórico concierto virtual en la ciudad de Nueva York que alcanzó una audiencia masiva de más de 10 millones de espectadores en vivo.