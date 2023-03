La atracción del astro de la música urbana Bad Bunny por la WWE es conocida, pero ahora va a traer la fiebre a su propia casa: Puerto Rico.

La WWE (NYSE: WWE) anunció este miércoles que el ganador de dos premios Grammy será el anfitrión del evento Backlash el sábado 6 de mayo, en vivo, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Backlash marca el primer evento premium en directo de la WWE que tendrá lugar en Puerto Rico desde enero de 2005.

“En 2005, cuando era niño, no pude asistir a New Year’s Revolution en el Coliseo”, dijo Bad Bunny en comunicado de prensa. “Finalmente, 18 años después WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé”.

“Estamos emocionados de traer Backlash a San Juan ya que la demanda de premium live events de WWE fuera de los Estados Unidos continentales sigue creciendo”, dijo el director de contenido de WWE, Paul “Triple H” Levesque. “Bad Bunny es uno de los artistas más populares del mundo y en ningún lugar es más evidente que en su natal Puerto Rico”.

Para obtener más información sobre cómo registrarse para la preventa general de entradas, puede accesar este enlance: https://www.wwe.com/backlash-presale-registration. Además, los Priority Passes oficiales para Backlash pronto estarán disponibles a través del socio exclusivo On Location.

En las próximas semanas se anunciarán más detalles sobre Backlash.

La voz de “Un verano sin ti” ha sido la estrella invitada de varios de los eventos de la WWE. El año pasado se presentó en el Royal Rumble celebrado en Saint Louis, y previo a eso debutó en el ring, en el 2021, en el WrestleMania. En esa ocasión se enfrentó a Damian Priest frente a The Miz y John Morrison en el estadio Raymond James de Tampa, Florida.

