El exponente urbano Bad Bunny manifestó su frustración por la crisis que atraviesa Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona, que dejó propiedades destruidas y ha provocado la falta de servicios básicos como la electricidad y el agua en muchos hogares e instituciones.

La estrella internacional hizo sus expresiones durante su espectáculo anoche en Las Vegas como parte de su World’s Hottest Tour.

“Yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy cumpliendo con mi deber porque para los que no saben, yo me dedico a esto, a cantar a hacer conciertos. Esto es un compromiso. Esto es un deber que tengo que lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Ustedes vinieron esta noche a compartir conmigo. Yo vine a compartir con ustedes, a pasarla cab…”, dijo como parte de su discurso, en el que enfatizó que se ha mantenido atento al acontecer en la isla tras el paso del evento atmosférico.

“Pero incluso desde acá, desde lejos, estoy en contacto todos los días, tratando de ayudar lo más posible buscando la manera de ayudar más significativa”, sostuvo Benito Antonio Martínez Ocasio, quien lanzó críticas a la gestión del gobierno central en las circunstancias actuales, en las que todavía menos del 50% de la población carece del servicio de energía eléctrica (según una actualización en la mañana de hoy por parte de LUMA), y todavía hay familias sin el servicio de agua.

“A mí el pueblo no me eligió como gobernador, como alcalde, como legislador, como nada, yo no soy el gobierno. Para eso está la gente que eligieron”, enfatizó.

“No he escrito nada en las redes sociales porque yo creo que ya la gente no quiere mensajes lindos y mensajes de ‘Puerto Rico se levanta’. Puerto Rico quiere acción. Puerto Rico se merece algo mejor. Yo quisiera decir ‘Puerto Rico se levanta’, pero es casi imposible decirlo”, afirmó con decepción. “Puerto Rico se levanta cuando tumbemos a la gente que nos quiere en el suelo. Yo tengo fe en mi país. Tengo fe en mi gente. Yo amo a Puerto Rico”.

El intérprete se ha expresado en diversas ocasiones en contra de LUMA Energy, encargado del sistema de distribución de energía. Una de las veces fue durante la serie de conciertos Un verano sin ti, que realizó a finales de julio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, cuando compartió su sentir antes de interpretar su tema El apagón. Precisamente, días antes del azote del huracán Fiona, lanzó el video del mismo tema, en el que aprovechó para exponer diversas críticas.