Mayor conciencia ambiental es lo que persigue la escultura en metal levantada por el artista Julián J. Ortiz Font, de 32 años, que llamó “Ballena de basura” y estableció en la playa Crash Boat de Aguadilla.

“Es un arte con propósito”, apuntó Julián. Esta es la primera obra del proyecto de concientización que el conocido escultor aguadillano realiza de su bolsillo como donativo al medio ambiente pues, según dijo, se lamenta cada vez que observa la cantidad de basura que los visitantes dejan en la playa; desperdicios que sin duda llegan hasta el hábitat marino contaminando toda una cadena alimentaria.

“Es la primera escultura de varias esculturas las cuales quiero designarlas a varias playas que están bastante impactadas por los turistas o visitantes. El concepto es atender el problema que tenemos en nuestras playas con los plásticos que terminan en el mar; y estos plásticos, las ballenas, las tortugas y otros animales marinos los identifican como comida ya que se parecen mucho a lo que son las aguavivas por su transparencia. Consumen esos plásticos y como no pueden procesar el plástico en el estómago se mueren”, dijo el aguadillano.

PUBLICIDAD

La pieza en forma de ballena, que mide unos 6 pies de alto, fue realizada con hierros y cubierta por antioxidantes para evitar su corrosión. La intención es colocarle una malla que permita el depósito de desperdicios para que, tanto Julián, como otros voluntarios puedan disponer de ellos de forma adecuada.

“Voy a hacer otras esculturas con el mismo propósito. Son esculturas que representan animales que mueren debido al consumo de plástico. En esta se invirtieron casi $5,000. Para las otras ya tengo los diseños y todas las maquetas; las propuestas ya están. La segunda que próximamente instalaré es auspiciada por una entidad que está donando dinero. Ahí va a cambiar el material a ‘stainless steel’ grado marino 6. Van a haber tortugas, pelícanos, entre otras especies, que mueren a causa del plástico”, mencionó el joven con amplia experiencia como escultor.

Esta obra de carácter interactiva y educativa no es permanente por lo que puede ser removida; la intención es que sea visual para que ayude a las personas a crear conciencia sobre el medio ambiente. “Muchas personas vienen a la playa a disfrutar, pero no tienen conocimiento sobre este tema en particular. El daño que estamos haciendo pues se viene a pasear, a beber, a tirar latas y se van y se les olvida toda la basura que tiraron y ahí es que comienza el problema. Yo soy surfer, artista y waterman; yo me crié en el agua. Este proyecto lo tengo en mente desde muy joven, pero en el momento no tenía la economía y ahora más adulto ya estoy más relacionado con proyectos”, dijo Julián. “También tiene que ver los lugares donde surfeamos. Hay lugares en Indonesia que tú vas que son playas completas de basura y la mayoría es plástico eso me ha impactado desde bien joven”, añadió.

Julián es parte de la segunda generación de una familia de artistas plásticos que trabajan todo tipo de material, pero mayormente el mármol. En el 2012, fue parte del grupo de jóvenes que restauró el antiguo corralón de San José en el Viejo San Juan y ,junto a otros familiares, fueron parte de los escultores y profesionales que trabajaron la revitalización del Parterre en Aguadilla, una hermosa plaza que reúne la historia de la fundación de este pueblo. “He viajado el mundo representado a Puerto Rico. Trabajo desde mármol, madera, restauración de antigüedades, entre otros”, manifestó el escultor que no descarta fundar una organización ambiental para mantener el legado que está forjando.