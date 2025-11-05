El reconocido baterista y compositor Álex González, de la banda mexicana Maná, sufrió una caída durante una de las presentaciones de la gira “Vivir sin aire”. El visual que ha circulado en las redes sociales lo muestra levantarse con prontitud y continuar con su labor dentro del espectáculo.

De acuerdo con el portal digital de TV Azteca, el momento ocurrió durante el concierto en Dallas, Texas, en medio del éxito “Déjame entrar”. El músico dio una vuelta a modo de paso de baile, lo que le hizo perder el equilibrio y caer de la pequeña tarima donde tocaba. Pero se puso se pie de inmediato y siguió sus funciones con la batería como reflejo de su profesionalismo.

La famosa banda sigue su gira en Estados Unidos, con destinos programados en Los Ángeles, San José, Detroit, Brooklyn, Orlando y Miami, entre otras ciudades.