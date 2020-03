Como es tradición, la comunidad del Colegio Marista celebrará otra edición de la “Verbena Familiar Marista” este sábado y domingo, en las instalaciones en Guaynabo.

Las actividades musicales y entretenimiento general comenzarán el viernes, a las 3:00 de la tarde, con la presentación del payaso “Remi” como apertura al programa artístico, que incluirá atracciones para todos los miembros de la familia.

Entre los espectáculos musicales a presentarse está el Show de Populoso, el Grupo Fusión, Alejosé, The Acoustic Station, DJ Gummie, Mundo de Muñecos, el ilusionistas John Michael, Ignacio Vidal, el show What About The 90′s con Michael Vargas, la orquesta Keme Gusta con el tributo a Juan Luis Guerra y como acto de cierre, la banda puertorriqueña de pop rock Black Guayaba.

PUBLICIDAD

El payaso "Remi" abrirá el programa musical el viernes, a las 3:30 p.m. (VANESSA SERRA DIAZ)

Los estudiantes del colegio se integrarán al programa con un “Talent Show" en la noche del sábado, cuando bajo un montaje de efectos audiovisuales presentarán actos de baile, canto, imitación, comedia y bandas musicales. El jurado para la selección de los ganadores estará compuesto por Sophy Sanfiorenzo, Joey Chévres, Shanira Blanco, Katiria Soto y como animadora, Miss Mundo de Puerto Rico 2003, Joyceline Montero. Habrá premios en metálico.

La verbana, cuyos recaudos van destinados al Fondo de Becas establecido en 1975, será una experiencia completa de entretenimiento con una variedad de kioscos, machinas y puestos de venta de ropa, accesorios, joyería y dulces.

La actividad no es cerrado para la comunidad del Colegio Marista, sino que es abierta al público general. Para mayor información acceda: https://www.facebook.com/verbenamarista/