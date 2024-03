Desde que hace seis años compró un pasaje de ida con destino a Miami, la puertorriqueña Paloma Duluc ha tenido la fortuna de desarrollarse y brillar como estilista de moda en la competitiva Ciudad del Sol.

Hace poco más de un mes, Duluc alcanzó un gran logro en su carrera al ser nombrada la fashion stylist del nuevo talk show de Univision, “Desiguales”. Bajo su responsabilidad, está a cargo de la moda de las cinco conductoras del programa: Adamari López, Amara La Negra, Karina Banda, Migbelis Castellanos y la Dra. Nancy Álvarez.

Esta oportunidad ha sido resultado de su perseverancia, dedicación y, como nos contó, haberse atrevido a brincar el charco.

Tras hacer su bachillerato en diseño de modas en la Universidad Católica en Ponce, asistir al Colegio de Arquitectura y Diseño en la Universidad del Turabo en Gurabo y luego estudiar una maestría en estilismo en el Instituto Marangoni de Italia, apostó a que su futuro estaría en Miami.

“Ahí (en Italia) estuve dos años. Yo sabía que quizás en Pueto Rico no iba a tener la oportunidad que quizás Miami me iba a dar. Mi mejor amiga estaba para ese entonces trabajando acá (Miami). Ella me dijo: ‘Paloma, ven’”, recordó en entrevista con Primera Hora.

“Fui a Puerto Rico, me senté con mis papás, yo tenía como 22 años”, rememoró. “Hablé con ellos y les dije ‘cómprenme un pasaje solo de ida a Miami que yo voy a ir allá y me voy a quedar allá como estilista’. Y así fue que comenzó todo”.

Una vez en Miami, varios productores y estilistas le dieron su primera oportunidad como asistente, entre ellas la diseñadora y estilista de celebridades Claudia Zuleta. “Fui con ella para los (premios) Billboard, en Las Vegas, fue de las cosas más grandes que hice como asistente y fue, literal, rapidito llegando a Miami, como al mes”.

Karina Banda, Dra. Nancy Álvarez, Migbelis Castellanos, Adamari López y Amara La Negra ( Instagram )

Cinco looks desiguales

Luego de trabajar en varias producciones de Telemundo y Univision, y de ser la encargada de Migbelis Castellanos, talento del programa “Enamorándonos”, su nueva oportunidad en “Desiguales” la describe como “el proyecto más grande que he tenido por mí misma”.

“Me encanta. Anteriormente, asistía y tenía mis cositas, pero ahora es una responsabilidad muy grande y al ser un day-to-day show creo que es un reto muy grande, vestirlas a las cinco”, dijo.

Como encargada del vestuario del show, Paloma busca hacer que cada una de las presentadoras -Adamari, Amara, Karina, Migbelis y la Dra. Nancy- se sienta y luzca regia y cómoda frente a la pantalla.

“Las cinco tienen estilos diferentes, personalidades diferentes, pero me encanta porque todos los días es algo diferente, algo nuevo. Eso me encanta un montón, so, hasta ahora ha sido maravilloso. Demasiada agradecida con las nenas, las hostess y el productor, que confiaron en mí y me dieron esta responsabilidad tan grande”, manifestó la profesional de 30 años, nacida en Río Piedras pero criada en Guaynabo, de madre y padre dominicanos y una de cuatro hermanas.

De shopping en la ciudad

Además de conocer sus famosas playas y estructuras Art déco, vivir en Miami le da la oportunidad de descubrir las últimas tendencias de moda. Es por eso que no pierde la oportunidad de invitar a visitar algunos de los populares centros comerciales que tiene la ciudad, sea para comprar o mirar lo que está trending.

“Fashion Stylist al fin, aquí hay un outlet increíble que es el Sawgrass Mills que tiene tiendas de diseñadores a un mejor precio, así que eso te lo recomiendo, si te gusta el shopping, ese es un lugar para venir aquí”, sugirió.

Aunque manifestó su deseo de viajar más a Puerto Rico y compartir más con “mi gente y mi familia”, al momento, visualiza quedarse en Miami.

“Realmente, a mí me encanta Miami, me siento en casa. Me encanta el mundo del espectáculo. Así que por el momento queda mucho tiempo con Paloma en Miami”, afirmó.

“Desiguales” se transmite en Estados Unidos de lunes a viernes a las 2:00 de la tarde por Univisión y en Puerto Rico, a la misma hora, por TeleOnce.