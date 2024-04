A una década de incursionar a nivel empresarial en el mercado de fragancias, la presentadora Angelique Burgos “La Burbu” atesora la lección de atreverse a intentar más allá de toda incertidumbre o de todo pronóstico sobre un panorama poco alentador que escuchó en aquellos inicios. Le satisface haberse concentrado en su determinación de lanzarse, en hacerle caso a su propia voz.

Con el anuncio de su colección “Temptation Splashes”, suma 31 a su catálogo de fragancias, logro que la hace sentir orgullosa. “Tengo otros productos, labiales, ropa deportiva, mahones, los gummies. Cuando a mí me llegó la oportunidad de hacer fragancias, un tiempo atrás, yo no pensé que yo era mercado para una fragancia porque me decían que somos muy pequeños y demás”, repasó en el marco del lanzamiento de los splashes “Sprinkles”, “Cheesecake”, “Cupcake” y “Macarons”, que forman su nueva línea en alianza con DH Distributors, dirigida a mujeres. “Uno tiene que dejar los miedos atrás y no dejarse llevar por precedentes ni por nada, simplemente, trabajar en lo tuyo y hacerlo con amor. De un paso que di, ya vamos por 31 fragancias”.

PUBLICIDAD

Su fascinación por los postres sirvió de inspiración para los nombres de esta nueva propuesta, que alterna entre olores frutosos y florales. “Yo soy una empedernida de los dulces”, confesó entre risas. “Esto salió del tema que yo tenía de ‘Cheesecake’ (sencillo musical que estrenó en 2023). Empezamos a vacilar con eso un día y dijimos ‘vamos a hacer una colección completa que tenga que ver con repostería’, porque realmente lo dulce es lo más favor que tiene, lo más que a las chicas les gusta”.

La colección está disponible en frascos de 5.07 onzas. “Cuando comenzamos con los ‘splashes’, el pote era más grande. Entonces, decidimos ponerlo un poquito más pequeño, que conserva las mismas onzas, para que fuera más práctico a la hora de llevarlo en la cartera, de tenerlo en el carro”, detalló. La fragancia “Cupcake” incluye ingredientes como manzana y mandarina, mientras que “Macarons” tiene una base de azúcar, vainilla y ciruela. La fragancia “Sprinkles” cuenta con una combinación de kiwi y naranja, además de “notas acuáticas y florales”. Por su parte, “Cheesecake”, con una nota floral, integra composiciones de anís y limón. “Son muy ricos y duraderos, y tienen muy buena fijación”, afirmó, y compartió cuánto valora el apoyo del púbico en cada uno de sus lanzamientos.

“Me encanta que me lo digan cuando voy a un sitio, cuál usan, saber que esa fragancia que les gusta es de una mujer puertorriqueña, que a veces nosotros no creemos en nosotros mismos, es una realidad, y nosotros tenemos la capacidad para hacer cosas tan exquisitas como lo hacen muchas grandes figuras. Así que eso es una de las satisfacciones más grandes para mí, que mis mujeres los consuman”.

PUBLICIDAD

La colección “Temptation splashes” by Burbu está disponible en Walgreens, farmacias aliadas y en perfumerías alrededor de la isla. También, en los portales burbustore.com y http://aquipuertorico.com/

Con la mente en muchos proyectos

Además de su labor en el espacio radial “El despelote” (La Nueva 94), son varios los compromisos laborales en los que Burbu está envuelta, pero volver a trabajar en un tema musical, no es uno de ellos.

“Dame de eso” y “Cheescake” forman parte de esa lista con los que se expuso en el mercado del género urbano. “Yo digo que las artes se conectan. Nos divertimos mucho haciendo todo. Me llegó la oportunidad una vez de hacer música, pero no considero que sea de mis fortalezas, o quizás lo he hecho de manera tímida”, analizó, “pero tengo un montón de temas guardados que no me he atrevido ni a sacarlos. Tengo a mi equipo de los nenes de música que me dicen ‘chica, pero este es el momento y tienes que hacerlo’, y estoy un poco frenada en eso”. Al compartir las razones para su pausa, compartió que “es un ambiente que está bien saturado, quizás yo no me siento con una seguridad al 100, y yo creo que eso tiene mucho que ver también”.

Su canal de YouTube, “Burbu TV”, ha representado un reto que le consume mucho tiempo. “Honestamente, he pensado varias veces en renunciar a él porque es bien tedioso mantener un contenido constante, porque si no, por el algoritmo, no ves el dinero, es una realidad”, observa. “Cuando empecé a hacer ‘Burbu Nite’ (WapaTV), abandoné el canal porque tenía tantas cosas sobre la mesa y se me hacía bien difícil, entonces, el algoritmo de YouTube no ves el dinero si no haces contenido. Estoy buscando la forma de yo, como individuo, como Angelique, no tenga que estar prestándole dinero a ‘Burbu TV’, que sea una plataforma que se sostenga por ella misma, y eso lo estamos logrando ahora otra vez”, expuso. “Pero contenta de que está corriendo otra vez. Logré levantarlo, pero estaba haciendo un contenido a la semana y no me era suficiente. La meta es poder hacer por lo menos tres, cuatro contenidos a la semana, que es difícil. Ahora cojo un día de la semana y trato de hacer por lo menos dos contenidos, pero no es lo usual”.

PUBLICIDAD

Su rutina para su laborar en el espacio radial que modera con Rocky “The Kid” comienza en la madrugada. “A mí lo que me picotea es que yo tengo que levantarme a las 4:00 de la mañana para hacer radio, entonces de ahí veo como un trabajo también el ‘gym’, porque eso es un producto, queremos salud, queremos vernos bien, estar óptimas’, y es como tres horas en lo que voy y entreno”, relató la orgullosa madre de Sailh y Kokoh, fruto de su relación con el exbaloncelista Elías “Larry” Ayuso. “Son muchos sombreros, pero yo me divierto mucho haciendo lo que hago. Tengo un esposo maravilloso que me complementa muy bien, me ayuda en la casa, con los niños, me apoya en todos mis proyectos, y me siento bendecida”, enfatizó la artista, quien celebra el anuncio de una tercera función del espectáculo de comedia “Molusco vs. Burbu” en el Coca-Cola Music Hall, a realizarse el 6, 7 y 8 de junio.

“Relax” con Maripily

La animadora causó revuelo la semana pasada por un comentario con relación a Maripily, quien forma parte de los integrantes del reality “La casa de los famosos” (Telemundo). En este sentido, dejó establecido que su opinión se aparta de cualquier animosidad.

“No tengo ninguna situación con ella. Realmente, nunca he sido conflictiva. Todos conocemos a Maripily y sabemos cómo es su forma de ser. Ella es una mujer divina, ella es una mujer con todos los poderes, como decimos nosotros, y en el área de ella, siempre se desempeña muy bien”, resaltó sobre quien, como ella, laboró como modelo del desaparecido programa de televisión “No te duermas”.

“Ella siempre ha tenido este fantasma que dice que la imitan, que quieren ser como ella, porque lo ha manifestado en otras ocasiones”, dijo. “Simplemente hice un comentario en la radio de algo que había sucedido con ella dentro de la casa, y yo dije ‘sí, porque ella siempre está peleando con que la quieren imitar, que es la única que hace las cosas’, y lo dije como yo soy, de joda, pero yo la quiero mucho. No tengo ninguna competencia con ella, ni mucho menos”, sostuvo enfática. “La gente resalta lo negativo, pero no han dicho todas las veces que yo abogo por ella en el show. No han dicho que yo voto por ella. No hablan nada de eso. Lo que hablan es lo malo, así que no me importa lo que la gente diga”.