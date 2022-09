Las posposiciones y cancelaciones de eventos de entretenimiento son comunes conforme se va levantando el país tras el paso del huracán Fiona en Puerto Rico.

La recuperación del servicio de energía eléctrica, así como una evaluación de los daños en las diversas localidades a realizarse varias de las funciones, han pesado en la determinación de un cambio de fecha de eventos que abarcan la música, el drama y la comedia, entre otros.

En la lista a continuación, aunque actualizada, siempre puede contemplar algún cambio de última hora, por lo que se recomienda confirmar antes de asistir al evento.

Yolandita Monge en concierto El espectáculo Amores de siempre, que estaba pautado para el 17 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall, se llevará a cabo el 15 de octubre a las 8:30 de la noche en el mismo recinto.

¿Quién le teme a Virginia Woolf?

Las nuevas fechas para las funciones de la obra teatral en el Centro de Bellas Artes de Santurce serán el viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre a las 8:00 de la noche. El domingo 2 de octubre habrá dos funciones: una las 4:00 p.m. y otra a las 8:00 p.m. Información: 787-620-4444 y 787-642-1924.

La ciudad de los niños

Será el domingo 25 de septiembre de 3:30 p.m. en adelante en el Paseo de las Artes de Caguas. El evento forma parte de la iniciativa de actividades mensuales en el municipio de Caguas titulada Domingueando en el Corazón Criollo. Información: 787-646-4437 o acceder a su página de Facebook bajo Domingueando en el Corazón Criollo

On Your Feet! Las funciones del musical On Your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan siguen programadas para este sábado 24 a las 8:00 p.m. y el domingo 25 de septiembre a las 3:00 p.m.

Safari Animal-tronics La atracción que lleva a un “recorrido” para ver a más de 75 animales salvajes en una versión electrónica en el Parque Luis Muñoz Marín, mantendrá sus operaciones cerradas hasta nuevo aviso. Información: 787-723-1930