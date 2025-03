La fundación Somos Oro Probados en Fuego anunció el martes la segunda edición del 5k-60k Sembrando Vidas, que se llevará a cabo este domingo, 23 de marzo, en la pista atlética de Levittown.

Según explicó la directora ejecutiva de la fundación, Sarinel Figueroa, el evento benéfico contará también con una distancia especial dentro de la pista desde las 3:00 a.m. con una distancia de 60k (ultratón) el sábado, 22 de marzo, mientras que el 5k comenzará a las 5:00 p.m. en una ruta designada en calle y que terminará en pista. Los participantes podrán inscribirse en ambas distancias en https://micarrerapr.com/events/2025-03-22-5k-sembrando-vida-2025.

De igual forma, enfatizó en que con esta iniciativa solidaria se busca honrar a los pacientes y cuidadores, así como concienciar sobre la enfermedad del cáncer y Alzheimer.

“Mi mayor anhelo es servir y bendecir a otros a través del deporte y como atleta. Dios me ha capacitado para poder desarrollar este proyecto de amor para estos pacientes que tanto lo necesitan y sus cuidadores. Mi abuelo fue paciente de Alzheimer y mi madre tuvo diagnóstico de cáncer y finalizó su tratamiento, así que he vivido de cerca lo difícil de estos procesos y nada me llena más de alegría que ayudar a mi pueblo”, sostuvo Figueroa, quien añadió que, “el evento busca bendecir a tres entidades, las cuales hacen una labor encomiable y humanitaria con estos pacientes y sus cuidadores: De Frente Al Alzheimer, apadrinada por el cantante Víctor Manuelle; la Fundación Levanto Mis Manos, de nuestro amigo y hermano Samuel Hernández; y el Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR”.

Durante la conferencia de prensa se detalló que habrá diferentes actividades durante el día del evento, desde las 12:00 p.m., como feria de salud y artesanos, entre otros. El evento estará amenizado por Andrés Waldemar Volmar.

La administradora del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer, Lcda. Dorimar Morales Torres, expresó que, “este generoso donativo no solo aliviará la carga de muchos pacientes y cuidadores, sino que también se transformará en esperanza a través de nuestro fondo de filantropía ‘Sé una mano amiga y ayúdanos a ayudar’. Gracias a este fondo, podemos aportar para aquellos pacientes que enfrentan barreras económicas en su lucha contra el cáncer”.

“Nos sentimos profundamente honrados por la iniciativa de la Fundación Somos Oro Probado en Fuego. Su compromiso con los pacientes de cáncer y de Alzheimer demuestra que la solidaridad y el apoyo comunitario pueden marcar una gran diferencia en la vida de quienes enfrentan estos diagnósticos. Cuando la comunidad se une con un propósito común, el impacto es incalculable. El esfuerzo de cada corredor, cada patrocinador y cada persona que apoya esta actividad se traduce en una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. En nombre del Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR, reiteramos nuestro compromiso de seguir brindando atención de excelencia y agradecemos a la Fundación Somos Oro Probado en Fuego por ser un aliado en esta misión. Exhortamos a todos a seguir apoyando iniciativas como esta, porque cada paso que damos juntos representa una oportunidad para un paciente que lucha día a día. Nuestro fondo de filantropía está abierto para quienes deseen ser parte del cambio y contribuir al bienestar de los pacientes del Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR”, expresó.

Por su parte, Ivonne Rivera Llavona, directora ejecutiva de De Frente al Alzheimer Inc., señaló que: “Nos sentimos honrados y afortunados de ser parte de este evento y contar con aliados que nos ayudan cumplir nuestra misión de apoyar y regalar calidad de vida a familias y cuidadores con un paciente de Alzheimer”.

Mientras, el cantautor cristiano y presidente de la Fundación Levanto Mis Manos, Samuel Hernandez, expresó sentirse honrado y muy emocionado de “no tan solo cantando, sino corriendo y caminando por causas tan nobles y necesarias que despiertan en los demás el deseo de unirnos como pueblo para llevar un mensaje que traerá herramientas para ofrecerles una mejor calidad de vida. Como dice la palabra, la fe sin obra es fe muerta”.

Esta edición del evento fue dedicada a los periodistas Sylvia Verónica Camacho, por su labor social y de interés humano; y Kelvin Meléndez, a quien se le reconocerá como cuidador de su madre paciente de Alzheimer.

Para más información pueden acceder y visitar las redes sociales del evento en Facebook.