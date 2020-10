La casa productora Bella Studios, de Bella Group, fue nominada por cuarto año consecutivo por el Suncoast Chapter de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias.

Bella Studios cuenta este año con dos nominaciones; la primera, por el video de #Yonomequito Sofia Jirau y la segunda por el video de Bella Group Engines that Power Hope, video con el que también compitieron en la categoría de pequeñas empresas en el International Corporate Citizenship Film Festival de Boston College.

En esta ocasión, ambas nominaciones pertenecen a la categoría de Human Interest. Los artífices de ambas piezas son Morella Giordana (productora general), Natalia Rivera (cámara), Carlos Aponte (director y editor), Gabriela Guadalupe, Gabriel Desir, Lucy Rivera, Margarita Cotto (equipo de producción) y Carlos López-Lay (productor ejecutivo).

El video de Sofia Jirau recoge la historia de una joven con síndrome de Down la cual no ha encontrado límites para alcanzar sus sueños de ser modelo y empresaria. Logró desfilar en el NY Fashion Week y ya cuenta con su propia marca de accesorios. Este video es parte de las historias de nuestro pueblo, de nuestra gente que se reseñan en la página de #Yonomequito para destacar personas que día a día, ante grandes retos, deciden no darse por vencidos.

La segunda nominación en el video Engines that Power Hope, nos presenta la historia de la comunidad pesquera de Punta Santiago, la cual fue seriamente afectada luego del Huracán María y cómo Bella Group, junto a otras organizaciones, se unieron para donar motores fuera de borda para ayudar a reactivar la pesca, la cual es la principal fuente de ingresos de este sector.

El Suncoast Chapter de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias, es corporación sin fines de lucro de la Florida dedicada a la excelencia de la televisión, cual comprende los mercados de televisión en Florida, Alexandria, Baton Rouge, Lafayette, Lake Charles, New Orleans, Louisiana, Mobile, Alabama, Thomasville, Georgia y Puerto Rico.

“Las nominaciones son gratificantes, pero no más importantes que el trabajo que realizamos para seguir Moviendo a Puerto Rico. Es un reconocimiento del compromiso de Bella Group con nuestra isla y nuestro enfoque en resaltar historias extraordinarias de puertorriqueños que a diario se enfrentan los retos de la vida y apuestan a un mejor futuro. Sofía Jirau y los pescadores de Punta Santiago son una muestra de la resiliencia del emprendedor puertorriqueño,” afirmó por escrito Carlos López-Lay, presidente y CEO de Bella Group y fundador del movimiento #Yonomequito.

Por su parte, Morella Giordana, directora del departamento de producción de Bella Group y ganadora de un Emmy regional, comentó: “Este reconocimiento es ejemplo de que no hay historias pequeñas cuando la pasión es grande. La misma pasión de Sofía y los pescadores se traduce en el trabajo de nuestro equipo de producción, integrado por profesionales ejemplares quienes convierten una labor cotidiana en una pieza de arte”.

Bella Studios ya cuenta con un Emmy por el documental Yonomequito en el 2018.