El Club de Leones y el Municipio Autónomo de Guayama reconocieron en días recientes a la radiodifusora y gerente general de Radio Caribe, Conchí León Enchautegui, por sus 50 años de labor radial ininterumpida en el mencionado municipio sureño.

León Enchautegui, quien comenzó su carrera radial a los 14 años edad, manifestó su alegría por la distinción. “Estoy muy contenta. Fue una noche mágica y muy bonita en la que recibí el cariño de mi familia y amigos, que me acompañaron. Parece que fue ayer cuando leía las noticias de partes de prensa y se redactaban a maquillina, no como ahora que con la evolución radial se trabaja en computadoras”.

PUBLICIDAD

La veterana locutora agregó que, “es bien indescriptible, en 50 años de labor radial se desempolva un pasado que sigue presente. Para trabajar en la radio hay que estar enamorado de ella, leer todos los dias, tener el poder de escuchar y dejarte llevar, porque la radio es disciplina”, sostuvo.

En la actividad se proyectaron visuales donde excompañeros de la radio y amigos de Conchí la felicitaron: Rubén Sánchez, Zoraida Nelly Torres, Omar Matos, Andrea Yambot, José Luis Rentas, la Dra. Silma Qiñones, Shalimar Rivera, Dra. Rosa Sobrino, Abraham Rosario, hij, y Katy De Jesús.

En un aparte con Primera Hora, León recordó sus comienzos en la radio.

“Era muy joven y me atrajo su glamorosidad. Utilizando la imaginación disfrutaba de la música, de los locutores, programas y me convertí en adicta a ella. Así, a través de un programa que escuchaba donde trabajaba el locutor Víctor Colón Fuentes (QEPD), entré a hacerle los intro y autros (que son las salidas y entradas de cada intervención). Luego me dio más participación Yico León “El León Manso” (QEPD). Recuerdo que fue un 13 de mayo de 1973. Ya entonces tenía 15 años y desde entonces estoy en la radio”, dijo.

Su primera experiencia de trabajo fue en la radioemisora WXRF de Guayama. León, quien aseguró nunca haber sentido discrimen por trabajar en un medio dominado por hombres, explicó cómo se convirtió en la primera mujer en dirigir dos estaciones de radio a la vez.

“Sale al aire Radio Musical de Guayama, bajo la dirección de Jorge Arroyo y Tommy Carrasquillo; trabajé para ellos desde que abrieron. Luego la adquieren Wigberto Báez y Richard Ortiz y es entonces que se le cambia el nombre a Radio Caribe. Tras fallecer Wigberto entró Pichín Román, y ahora la estación esta en manos de su sobrino, Ángel Román. Desde entonces somos International Broadcasting, Corp; Caribe 1540 AM, y 106.5 FM, La Voz de la Región. Nos pueden accesar por tune in Caribe 1540 am.com”, informó.

PUBLICIDAD

En el evento realizado en las postrimerías del mes de la radio, también fueron reconocidos Juan Suárez, Locutor del Año (Radio Caribe 1540 AM/106.5 FM), Xavier Hernández Cotto, Locutor del Año (Radio WHOY 1210 AM de Salinas) y Eduardo Huertas, Locutor del Año (Emisora X 61/ WEXS AM de Patillas).

Fueron distinguidos por la excelente conducción y producción de sus programas radiales Héctor “Papo” Valentín (Contacto de Pueblo, Radio WHOY), Eduardo Huertas (El levante mañanero, X61- Patillas), el Dr. Alexis Tirado Rivera y la productora Michelle Betancourt (Radio Caribe).

Entre los presentes estuvieron el alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, y el presidente del Club de Leones de Guayama, Alfredo Méndez, quienes entregaron a León un reconocimiento; y los propietarios de la estación X 61 de Patillas, Eric y Ricky García; y la doctora y líder comunitaria, Ruth Reyes.