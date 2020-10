La oportunidad de volver a representar un taller de trabajo para la industria del entretenimiento fue recibida con beneplácito por el gerente general del Centro de Bellas Artes de Santurce, Jetppeht Pérez de Corcho Morgado, luego de que el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, autorizara desde el 30 de septiembre realizar eventos con público en sus salas.

“Una reapertura gradual donde se vele por la seguridad para las personas que asistan, para los productores, para los artistas, es importante. Más aún, los actores están sin trabajo prácticamente desde enero por los temblores. Apenas se han dado eventos este año, apenas ha habido teatro, muy pocas funciones de música popular”, expresó Pérez de Corcho a Primera Hora, quien afirmó que, al presente, entiende que es el único centro autorizado para la entrada de público.

Un 50% de capacidad fue autorizado para la sala sinfónica Pablo Casals (470 butacas de 1270), sala de festivales Antonio Paoli (880 de 1875) y la sala de drama René Marqués (50 de 109). Para la sala Experimental Carlos Marichal solo se permitió un 25%, que representa 60 butacas de 210, según especificó el gerente general.

“Ya he tenido comunicación con varios productores de que ya estamos autorizados para reapertura”, manifestó complacido.

La primera presentación pautada es la pieza teatral El hombre y sus sueños, de René Marqués, para el 15 de octubre en la sala del mismo nombre.

El gerente general enfatizó que trabajan en las medidas de prevención del COVID-19.

“Ya tenemos un protocolo desde marzo, cuando comenzó el cierre. Se presentó un protocolo del Centro de Bellas Artes al secretario de la Gobernación, y se le presentó también un protocolo que preparó un grupo de escenógrafos y de actores”.

La oportunidad de retomar el taller laboral en sus salas lo ve como una alternativa para mantener a flote el CBA.

“La situación económica del centro en este momento es crítica. Llevamos prácticamente un año detenidos, donde los ingresos propios han sido cero”, lamentó. “Los eventos más grandes que teníamos en el año, como In The Heights, estas producciones que iban a generar una cantidad de público y de ingresos considerables, se cancelaron”, repasó. " Esto representaría una liquidez inmediata para mantenernos operando", a pesar de que “va a haber un descuento en los cánones de arrendamiento, porque no va a ser en la misma capacidad en las salas”.

El gerente general dijo ser consciente de que no todos ven con buenos ojos la congregación de público en espacios cerrados.

“Todo esto ha creado un poco de confusión, ha creado en algunas personas que no estén de acuerdo con que se reabran espacios como estos. Estamos estigmatizados porque es un lugar cerrado, y el contagio. Estamos viviendo un nuevo Puerto Rico, una nueva realidad. Tenemos que atemperarnos a la situación que está pasando”, resaltó enfático. “Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que velar por la seguridad de las personas que asistan, de los empleados, de los actores, pero ellos también necesitan trabajar. Es una industria sumamente golpeada. Los actores no tienen recursos para seguir viviendo sin trabajar”.

La propuesta del autocinema en el área de estacionamiento, que comenzará el próximo 14 de octubre, también generará un alivio económico para el recinto.

“Es de una productora que lo propuso al Centro de Bellas Artes, el arrendamiento. Son como unos 135 espacios. Eso también nos ayudará”.