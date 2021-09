“No es frustrarse, es reinventarse”.

La presentadora y empresaria Chanty Vargas ha vivido experiencias en el plano laboral que le han reiterado el valor de volver a intentar luego de que una puerta se cierra. Una de las vivencias más difíciles llegó tras el anuncio de la cancelación del programa Descarao por la noche (Mega TV) en enero de 2018, luego de tres años de trabajar en el canal con funciones que comenzaron en el espacio Paparazzi TV.

“Lloré mucho cuando se canceló el programa. Yo recién compraba mi casa. Estaba remodelando, con ese revolú”, confesó la participante del reality Nuestra Belleza Latina en 2012. “Me apasiona la televisión. Trabajar con Rocky (The Kid) era otra cosa. Nos llevamos muy bien. Teníamos mucha química, el equipo, todos. Lo extrañaba tanto. Eso fue después de (el huracán) María. Duró unos meses más y se canceló el programa. Me deprimí. Dije, ‘¿qué voy a hacer ahora’’', compartió sobre la noticia que, según relató, “pasó de un día para otro”.

PUBLICIDAD

“Le metí el doble a mi compañía de accesorios”, dijo haciendo referencia a la tienda virtual Fierce and Fashion, que estableció hace seis años. “Pero sentía que no era suficiente. Estaba bien de triste. Trataba de hacer animaciones, volver a la televisión, y no había nada disponible. Lloraba y le pedía a Dios. Quería una nueva etapa, encontrar qué más hacer”.

En el transcurso de intentar salir a flote con sus finanzas, se le ocurrió crear un evento para mascotas.

“Surgió un momento en que, mirando a mi perrita aburrida, me di cuenta de la necesidad que tenemos los dog lovers de lugares pet friendly, de lugares donde cuando salgas, acepten mascotas. Me fascina hacer propuestas y tengo muchas conexiones porque trabajé en agencias de publicidad. Estudié marketing (mercadeo). Fui promotora. Conozco muchísimas marcas. He trabajado en ventas toda mi vida. Dije, me voy por aquí porque esto es lo mío”, afirmó la orgullosa dueña de la french bulldog Ola, de tres años, y del gato Parchi, de uno.

Con esta motivación creó su compañía de eventos CV Events. La primera actividad que organizó fue el National Dog Day, que realizó en agosto de 2019, y que repetirá este año el próximo 19 de septiembre en el parque Luis Muñoz Marín, en San Juan. Además de actividades y orientaciones dirigidas al bienestar canino, tiene la finalidad de brindar entrenamiento para el disfrute de toda la familia.

Tras el éxito del primer evento, realizó Mega Doggie Jangueo, Dogs & Food Truck Fest, Dogs & Picnic Music Concert y Woof Summer. En la actualidad, también planifica una actividad dirigida a los niños.

PUBLICIDAD

Pero como a muchos, la pandemia por el COVID-19 también trastocó su rutina y sus finanzas el año pasado. Una vez más, se animó a buscar alternativas.

“No se vendían accesorios. No se podían hacer eventos masivos. De nuevo, me dije, ‘¿qué hago?’. Pensé ‘la gente está en depresión, tengo mi mejor amiga que es nutricionista, muchos amigos que son entrenadores físicos, voy a hacer un evento de salud y bienestar’”. De esta realidad organizó el especial virtual Mueve tu cuerpo, que se transmitió en noviembre del 2020 por Mega TV y YouTube, y que este año lanzó en junio.

Al mirar atrás, la empresaria reflexiona sobre el aprendizaje dentro de los momentos de dificultad.

“Me enseñó a no desesperarme. Tenemos que sonreír y dar la batalla. Pedirle a Dios que renueve las fuerzas y no dejarnos caer, no dejarse vencer. Siempre hay oportunidades. Aprendí que todo momento complicado y difícil es pasajero. Unas puertas se cierran, pero siempre otras se abren”.