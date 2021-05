Quien es oyente del programa “El Circo”, de Mega, o quien sigue a los locutores Antonio Sánchez “El Gángster” y José Vallenilla “Funky Joe” desde sus tiempos en la emisora SalSoul con el matutino “El Bayú”, casualmente también ha sido testigo del desarrollo de José “Che” Morales como personalidad de la radio.

Hace 18 años, cuando se integró a “El Bayú” como estudiante practicante de comunicaciones, poco o nada se escuchaba su nombre a través de los micrófonos, sin embargo su presencia comenzaba a hacerse sentir tras bastidores con la edición de segmentos como los “Bayu-beepers”, al que la radioaudiencia llamaba para vender artículos.

El trabajo que hacía en la producción cada vez se hizo más abarcador y necesario para el equipo, al punto que cuando el binomio de Gángster y Funky dio el salto a La Mega en el 2008, el cagüeño se movió con ellos y los demás integrantes. Desde entonces, la imagen del joven calvo con llamativos espejuelos se hizo visible entre los talentos del programa, convirtiéndose en otra voz de conexión con el público.

“Vengo de un caserío, y he tenido que venir de menos a más, entonces para mí lo valioso de eso es que puedo conocer todas las etapas y eso hace que mantenga lo pies sobre la tierra; que no olvide de dónde vengo, o no olvide que ser parte de las personalidades del programa, no me hace más que el que está haciendo producción, porque vengo de ahí, y sé lo que se hace y hay que trabajar, y muchas veces lo que hace que uno luzca bien en el micrófono depende mucho de esa posición (de producción)”, resaltó, quien comenzó simultáneamente con Fernan Vélez, ambos siendo estudiantes universitarios.

En la vida hay cosas que van a llegar de una, y hay cosas que hay que trabajarlas y lucharlas y creo que ese es mi caso. Yo vengo de Gautier Benítez en Caguas, que es un caserío, donde si quieres echar pa’lante hay que luchar. No va a venir nadie a tocarte la puerta a decirte, ‘Aquí tienes tu sueño’, y el estar en la radio me ha ayudado a poder entender cómo son los procesos de la vida” - José "Che" Morales, locutor e integrante de "El Circo"

La radio fue un accidente para este fanático del crossfit. Había sido admitido al Recinto Universitario de Mayagüez para estudiar ingeniería química cuando le puso el freno a toda la fantasía de una vida universitaria en la zona oeste de la Isla y de encaminar una carrera que le garantizara un bienestar económico. En cuestión de días regresó a Caguas, se matriculó en el programa de sistemas de información del Turabo y de ahí saltó a comunicaciones.

“De la manera en que entro (a la radio), no entran muchas personas, y es que entres a algo que te guste, o algo que te vislumbres como tu profesión, con los que son los mejores del campo, eso es como salir de Pequeñas Ligas y de repente te firmaron los Yankees”, dijo.

En sus casi 20 años en la radio, medio que se reconoce durante este mes, Che ha forjado una personalidad que se mueve entre el entretenimiento y el contenido informativo del espacio mañanero, convirtiéndose en una voz fiscalizadora y de enlace para quienes escuchan. Llegar a ese nivel de exposición es una de las bendiciones que cuenta en su recorrido como comunicador.

“Si utilizo la plataforma que tengo para aportar un granito de arena en algo y cuando termine el día, aunque nunca me entere, alguien allá afuera diga, ‘Contra, lo que dijo Che me ayudó', pues ya cumplí mi propósito ese día, y es que utilicé la plataforma que tengo para ayudar a alguien que jamás va a tener una ayuda si no tiene la exposición a la gente”.

Dar un paso como talento principal de un programa es el próximo escalón al que aspira. Sobre eso descansa su evolución como locutor.