Con el fin de cultivar valores altruistas a la niñez puertorriqueña, el payaso Remi logra que un cuento infantil que escribió hace 20 años para inmortalizar las figuras ilustres de la Isla del Encanto se volviera internacional con la ayuda de una casa editorial española.

El boricua destacó que la historia “La estrella blanca”, en la que narra cómo un lucero caído del cielo se encuentra con una niña tejedora de banderas que le traza el camino para su nuevo hogar, contará con una nueva versión del grupo Editorial EDELVIVES, que lleva más de 100 años en el mercado literario en Europa, y que el ejemplar será distribuido en Puerto Rico, España y diferentes puntos en Latinoamérica.

“Estoy súper honrado porque soy el tercer autor que firma con este gigante de la literatura. Los niños y las niñas van a poder disfrutarlo”, expresó José Vega Santana, en entrevista con Primera Hora, sobre la obra que le da un giro único a la persona responsable en tejer la primera bandera de Borinquen, Mariana Bracetti.

El artista comenzará a promover su nuevo proyecto literario con la ayuda de la librera Books Boutique en Levittown, que será la responsable de distribuir el libro en la Isla. Además, este manifestó que este relanzamiento forma parte de su misión para “destacar no solo elementos de Puerto Rico en otros países, sino de contar la historia de nuestros héroes”.

“Es bien importante que se le dé este espacio a la literatura infantil, pienso que esta literatura marca el regreso a nuestros valores, marca el regreso de esa tradición de nuestras abuelas nos leyeron”, manifestó.

Este lanzamiento se produce a la vez que el payaso se encuentra a punto de llevar a las tablas su obra infantil “La niña y el río”, donde le da vida a la poetisa puertorriqueña Julia de Burgos, en el Teatro Tapia el próximo miércoles, 29 de noviembre, ante la comunidad escolar.

“Ese es un cuento hermoso. Si Lin-Manuel Miranda lo fuera a ver, lo haría una película para Disney, porque de verdad tiene muchos elementos, como la misma niña Julia, el Río Grande de Loíza, la cotorra puertorriqueña, su amiga Sylvia –que es un homenaje a Sylvia Rexach, va a ser hermoso”, expresó.

A su vez, “Remi” adelantó a este medio que, próximamente, “La estrella blanca” tendrá su debut en los escenarios tan pronto culmine su “tour” literario.

“Este cuento de la estrella es para enseñarle a los niños que, quizás, cuando yo era niño, mi familia quería que yo fuera pelotero, pero yo quería ser astronauta. Pero la vida me llevó a convertirme en un payaso, un payaso que le encanta los deportes, que promueve una vida saludable, que pese a que no es astronauta, sueña con esa estrella que pueda alcanzar algo bien importante. Y yo creo que, como puertorriqueños, por ser de una isla chiquita, no tenemos la capacidad de llegar a otros lugar”, manifestó.