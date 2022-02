Unirán esfuerzos en favor de los pacientes pediátricos de cáncer.

Evocando la ilusión que en 2001 los llevó a brillar en nombre de Puerto Rico, la exreina de belleza Denise Quiñones y el expúgil Félix “Tito” Trinidad son los nuevos capitanes del evento Uniendo Cabezas de la Fundación CAP, a llevarse a cabo el próximo 21 de abril en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile, en San Juan.

Bien sea a través de la afeitada masiva, o de las otras alternativas para brindar ayuda, ambas figuras exhortaron a la ciudadanía a colaborar para la recaudación de fondos a favor de la Unidad de Oncología del Hospital Pediátrico del Centro Médico.

“Realmente es un placer y una alegría bien grande estar aquí parada esta mañana apoyando una hermosa causa, y parada aquí junto al gran Tito Trinidad, que es una persona que admiro, que quiero y valoro”, expresó durante la conferencia de prensa convocada hoy para brindar detalles sobre el evento benéfico. “Cuando me llamaron el año pasado para proponerme esto y este junte, de que seamos los capitanes de este año, me ilusioné muchísimo, me emocioné. A través de los años siempre hemos tenido una amistad y volver a estar juntos y de esta manera, que es para apoyar esta causa, para apoyar y celebrar a estos niños que sufren tanto y sus familias, para mí significa mucho”, añadió la soberana del certamen de Miss Universe 2001.

Por su parte, Tito Trinidad manifestó que se trata de la primera vez que colabora con la fundación. “Me siento muy contento, muy honrado de que la Fundación CAP nos haya invitado a Denise y a mí a ser parte este año como capitán y capitana”, dijo el expúgil, quien en 2001 ganó el combate contra William Joppy, en el Madison Square Garden de Nueva York. Trinidad apostó a “recaudar todos los más fondos que se puedan”, y resaltó que la misión es “noquear para que todas las cosas que sucedan en la Fundación CAP sean de bien”.

Durante el encuentro, ambas figuras recrearon la emblemática pose del encuentro que se dio el 13 de mayo de 2001 en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina, luego de sus respectivos triunfos. Para la foto de hoy, Denise posó con un cinturón “de campeonato” con las siglas de la Fundación CAP, mientras el púgil mostraba una tiara.

Jesaías Figueroa Colón y Amaia Valdés Lara, ambos de 6 años, son los niños capitanes del evento.

Los recaudos de la fundación permanecen en su totalidad en Puerto Rico y contribuyen a brindar servicios de apoyo relacionados a los programas de sicología, terapia física y el servicio de alimentos al acompañante, entre tantos otros.

La fundación valora la oportunidad de realizar la actividad del 21 de abril de manera presencial, tras dos años de celebración de manera virtual. Los esfuerzos de los años recientes permitirán la construcción de un Parque Terapéutico en los predios del hospital, como parte del esfuerzo de abonar a la salud emocional de los pequeños pacientes.

Por su parte, Denise Espinosa, presidenta de la Junta de la Fundación CAP, agradeció el apoyo de Denise Quiñones y Tito Trinidad. “Agradecemos su compromiso para colaborar en este evento que nos permite continuar nuestro propósito de servir a los niños, personal médico y sus familiares con el apoyo que necesitan”.

Para conocer más detalles sobre cómo donar o colaborar, puedes acceder a fundacioncap.org.