Llevar alegría a los oyentes dicta su compromiso.

Para la locutora Dennisse Torres, además de un “playlist” con buena música, crear una dinámica en la que el radioescucha se despeje de malas noticias por un momento para comenzar su día forma parte de su objetivo en su turno matutino de 6:00 a 11:00 en Estereotempo.

“La responsabilidad de tener un micrófono es un compromiso social”, resaltó Dennisse, quien cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la radio. “Uno no puede obviar lo que está pasando en el mundo, ni los problemas que uno tiene, el trajín diario, las responsabilidades, pero aprovecho para hacer una esquina o un espacio para darle ánimo al público porque no todo el mundo por la mañana se levanta feliz de la vida, que si tiene que madrugar, que si el tapón”, prosiguió la presentadora al hablar con Primera Hora en el marco del Mes de la Radio.

PUBLICIDAD

“Mientras todos los demás están hablando de noticias, del tránsito, y de lo que está pasando en el mundo, yo le doy un giro y siempre trato… porque sí, hay temas que hay que hablarlos, pero dentro de todo trato de sacar el lado optimista. Quiero ser como un espacio para decir ‘ánimo, energía, que la música te acompaña’ ”.

Para la ponceña, cuya experiencia incluye su pasada labor en Magic 97.3, el vínculo con el público es una de las dinámicas que más atesora. “Esa conexión con el oyente, en verdad, es lo que me da vida. Eso me llena de alegría”, confesó con ilusión, y reveló que uno de los momentos que más disfruta es cuando se le acerca alguien que reconoce su voz. “Para mí es bien importante porque siempre me toca la fibra cuando me encuentro con personas que me escuchaban en alguna emisora anterior. Me disfruto cuando las personas me dicen ‘¡ay, por fin te conozco!’, o ‘¡qué bueno, te estoy escuchando en Estereotempo!’”.

De hecho, la locutora destacó su entusiasmo por formar parte de la reconocida emisora radial. ”Desde el primer día supe que aquí había algo especial”, afirmó con júbilo. “Estuve mucho tiempo en Magic, una emisora de música americana, y cuando salí de ahí tenía mucho deseo de volver a la radio, así que muy feliz también de estar en esta etapa de la estación, como un relanzamiento de lo que fue la legendaria Estereotempo”, agregó. “Muy emocionada de la oportunidad que me dieron porque me han permitido nuevamente reconectar con la audiencia que ama no solamente la música, sino que ellos esperan los clásicos en español, aunque la programación ahora está incluyendo música americana, pero todos esos clásicos y esa música en español que tiene historias que contar, esa nostalgia, esa melancolía”.

PUBLICIDAD

Su personalidad vivaracha es otro de los aspectos en los que se apoya para mostrar su lado genuino. “Yo soy bien alegre. Yo no tengo filtros. Tengo mucha energía”, dijo entre risas. “La música a mí me entra por los poros y me emociona y la canto. Tú puedes entrar aquí sin avisarme, y tú me vas a ver bailando, cantando. Mi sello sería eso, buena vibra, energía, pasión”.

Quiere motivar

El amor por la radio lo conoció en la adolescencia. “Yo estudié en un colegio de mujeres, que se llama Sagrado Corazón, y ahí yo desarrollé mucho mi pasión por bailar y por hablar”, recordó con nostalgia.

Su primera experiencia en este campo de las comunicaciones llegó a sus 16 años, en la cadena WPAB. “Ahí es que yo conecto con todos estos grandes de la radio, Nelson Bermejo, Billy Fourquet, que era de Ponce, también, Edwin Santiago, que tiene un seudónimo, le dicen ‘Heartbreaker’ ”.

Con orgullo, evoca los inicios y el aprendizaje que fue ganando. “Ahí comencé cuando la radio era ‘reel to reel’, que eran cartuchos, que yo tenía que poner el disco de vinil, no como ahora que hay tanta tecnología y todo está digitalizado”.

Los retos la han acompañado a lo largo del camino, pero jamás han minado su interés en sobresalir como presentadora radial. “Yo he tenido trabajos, yo trabajaba en la industria bancaria, pero siempre tuve la radio como mi ‘hobby’, entre comillas, así que lo hacía los fines de semana o buscaba siempre un espacio para estar en la radio”, expuso con orgullo. “No me quité jamás”.

PUBLICIDAD

En la actualidad, Dennisse es la única voz femenina en Estereotempo. “Yo sí sé que las voces masculinas son las que predominan en la radio, desde siempre, sobre todo las voces que identifican la emisora, las voces oficiales. Siempre eso me ha estado como que ‘una mujer puede hacerlo’. Pero supongo yo que es por la cultura”, analizó. “Pero personalmente, nunca he sentido este discrimen de voces femeninas o de ser mujer. Por el contrario, estoy muy, muy segura de quién yo soy, y reconozco que, como dije, las voces masculinas han tenido más espacio o visibilidad, pero eso no me ha restado mi valor. Al contrario, creo que con mi edad me ha ido fortaleciendo”, prosiguió pensativa. “He contado siempre con el respaldo de mis compañeros, de mi familia, sobre todo, de un público divino que es como si fuera una familia”.

Su experiencia le sirve de impulso para motivar a quienes, como ella, desean labrar su propio camino. La evolución en los medios la ve como una ventaja para las que se interesen en el campo de la radio.

“Me gusta mucho porque ahora los tiempos han cambiado tanto, con esto de las redes sociales, y veo tantas mujeres jóvenes que tienen voz y que han visto un medio para poder lograr su sueño”, reflexionó. “Así que yo me levanto cada día con mi propósito y el entusiasmo de que las mujeres sepan que de verdad hay un espacio para uno poder mostrar quién uno es, y a la vez, entusiasmar o animar a otras a que lo hagan. También, a que tengan esa autoestima y que puedan saber que ellas pueden hablar de su punto de vista, y que el punto de vista de cada una de nosotras sí importa. Y si con eso yo logro que una mujer crea en ella, pues ya entonces estoy cumpliendo mi propósito”.