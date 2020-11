El reciente estreno de la serie “Súbete a mi moto”, dedicada a la agrupación musical Menudo, ha generado controversia, principalmente por las alegaciones de varios de sus exintegrantes, quienes reclaman que la historia está incompleta. Ante este panorama que rodea la producción televisiva, el libro “Menudo, el reencuentro con la verdad”, retorna al escenario literario para poner en manos de sus seguidores y de las nuevas generaciones la historia de la agrupación, recopilada por su autora, Damarisse Martínez Ruiz.

“Desde que lancé en 1998, el único libro que, hasta ahora, recopila la historia de Menudo, he recibido cientos de solicitudes de Estados Unidos, México, Brasil y hasta de Rusia para adquirir el libro. Tras agotarse, la publicación original solo se podía conseguir a precios de coleccionistas a través del internet. Gracias a la tecnología, logramos volver a publicar una nueva edición a través de Amazon. No fue una fanática de Menudo la que escribió este libro, sino una profesional que vio en el grupo un caso digno de estudiar en materia de mercadeo, publicidad, relaciones públicas, de música, moda y hasta de derecho. Quise plasmar ese legado, porque Menudo no solo fue un grupo de jovencitos con canciones acarameladas, sino un fenómeno que creó toda una nueva industria de entretenimiento”, revela Martínez.

Según su autora, el libro narra desde la conceptualización del grupo en 1977 por parte de su fundador Edgardo Díaz, sus mayores éxitos y sus peores decisiones, hasta el escándalo que culminó con el quinteto y el regreso a los escenarios de algunos exintegrantes en El Reencuentro.

“El libro recoge la historia de Menudo con las anécdotas, versiones y denuncias de los diferentes integrantes, los padres de estos y parte del equipo detrás de la agrupación. Este fue un trabajo de varios años, a través de los cuales procuré realizar un trabajo serio de investigación, con entrevistas para validar datos y confirmar eventos. En todo momento, perseguí mantener la objetividad, colocando dentro de la historia los puntos de cada cual, y dándole el crédito a quien en su momento lo tuvo, para que fuese el lector el único juez, con el poder de llegar a su propia conclusión”.

Con relación a la serie “Súbete a mi moto”, lamentó que la producción no haya podido transmitir la magia que elevó a Menudo a la cima. “Se ha perdido una gran oportunidad de contagiar a las nuevas generaciones con la menuditis que arropó a millones de jóvenes y hasta a los adultos. Si no viviste la época de Menudo no entenderás cómo un grupo boricua pudo llenar estadios con 150 y 250 mil fanáticos y grabar canciones en cuatro idiomas y un dialecto, en momentos donde no existían las plataformas digitales ni los teléfonos inteligentes, que hoy nos dan la ventaja de masificar la comunicación en segundos”, señala.

Martinez Ruiz, desde muy joven, inició su carrera en el mundo del espectáculo. Comenzó a cargo de las relaciones con los medios de los últimos integrantes de Menudo, cuando estos conformaron la agrupación Euforia. Laboró en radio y televisión y dirigió la división de mercadeo de las Empresas Angelo Medina, a cargo de las comunicaciones, mercadeo y el manejo de eventos masivos y figuras de la talla de Ednita Nazario, Shakira, Carlos Vives, Mana y Ricky Martin, entre otros.