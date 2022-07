Si quiere coordinar un viaje, no se deje llevar exclusivamente por lo que le contó un familiar o una amiga, busque distintas referencias. Cada vez son más accesibles las plataformas de búsqueda de vuelos y hospederías.

Wilson “Wil” Santiago Burgos, bloguero creador de la plataforma de ofertas y reseñas de viaje, Mochileando, brinda algunas de sus recomendaciones para quienes quieran darse un gusto fuera de Puerto Rico.

Cinco destinos top para viajar:

1. Sudáfrica: “Siempre lo he dicho, he ido cuatro veces. Creo que tiene una razón sentimental. Fue el primer país internacional que fui. Soy amante de los animales, así que África es el lugar donde puedes tener ese contacto directo con la naturaleza y pone presente lo grandioso que es nustro planeta”.

2. Portugal: “Comida exquisita, gente super amable, un país super lindo y super económico. Muchas personas antes no tenían a Portugal en el radar y es un país que lo puedes recorrer con muy poco dinero y pasarla super bien”.

3. Perú: “Creo que es el país que toda persona que desea viajar sola por primera vez, debe de escoger. Es un país sumamente hermoso, gastronomía exquisita, super económico y para nosotros que somos latinos, tenemos esa afinidad, que creo que nos hacer sentir en casa”.

4. México: “¿Cuántas personas dicen que México es super peligroso? Que hay una realidad, hay un issue de seguridad en México, uno no lo puede negar, pero voy todos los años a México, a diferentes partes, porque trato de recorrer diferentes lugares de México, y creo que la gastronomía es un tesoro para la humanidad. La cultura mexicana y cómo ellos valoran de dónde vienen, cómo sus antepasados tienen esa influencia en todo lo que son hoy, creo que es algo que a uno como latinoamericano, como caribeño, México siempre te va a traer a la mente que nos debemos sentir orgullosos de nuestros orígenes”.

5. España: “Junto con Portugal son los dos países de Europa que visito todos los años. Su gastronomía, la vida que se vive en España, esto de cenar tarde, salir de día a darte una copa de vino; cómo la gente en España se disfruta la vida, a mí siempre me ha parecido muy curioso. Y me ha parecido también que a veces nosotros vivimos con demasiado estrés y de momento ves la cultura española que de momento va a un ritmo más tranquilo y te cuestionas, ¿No es esta la vida que quiero vivir? Tener una balance entre lo que es trabajo y vivir”.

Cinco consejos para coordinar un viajar:

1. Siempre lo puedes hacer por tu cuenta si utilizas las mejores herramientas. El Internet ha democratizado mucho el mercado de los viajes y lo importante es que leas en diferentes fuentes. Mínimo siempre lee tres diferentes fuentes para viajar.

2. Si quieres conseguir boletos económicos, obviamente, Mochileando es la mejor membresía, nosotros las enviamos. Pero si las vas a buscar por cuenta propia, mínimo busca en tres buscadores, porque un buscador te puede presentar un precio, pero otro te puede presentar otro precio completamente diferente.

3. Usa diferentes estrategias. Por ejemplo, divide el vuelo, verifica los aeropuertos regionales; esto es un error que cometemos muchos. Las personas, por ejemplo, cuando vamos a New York, ponen JFK, pero New York tiene tres aeropuertos que le dan servicio a Manhattan: JFK, La Guardia y Newark. Si ponen las iniciales NYC, van aparecer los tres aeropuertos en la búsqueda y por lo general, a veces un aeropuerto está $200 más económico que el otro.

4. No te dejes llevar por prejuicios: No decidas escoger ir a un destino o no ir a un destino por lo que te dicen terceras personas, siempre lee e investiga tú mismo. Las mejores experiencias que he tenido han sido en lugares que mucha gente me ha dicho, ‘No vayas’. África, por ejemplo. ‘Que no vayas a África’, y es mi continente favorito del mundo. Decidí que iba a eliminar los prejuicios, iba a tener el viaje bien informado y hacerlo bien. Es bien importante que cuando vayas a viajar escojas los destinos por qué es lo que tú quieres, lo que te llena, lo que te gusta, y no por que otra persona te está diciendo, este sí, este no”.

5. Evitar los mitos: Por ejemplo, los martes son los mejores días, los más económicos para comprar vuelos; levantarte de madrugada te va a ayudar los precios más económicos. Todo esto son mitos y a veces seguimos repitiendo los mitos y ningún día de la semana determina cuán baratos son los vuelos.