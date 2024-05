La actriz y cantante Didi Romero utilizó sus redes sociales para invitar a los “influencers” boricuas a usar sus plataformas para educar y promover en sus seguidores la toma de decisiones que redunden en “un futuro digno” para Puerto Rico. Sus expresiones surgen luego de la controversia por la interrupción eléctrica el pasado miércoles durante la primera gala de los “Premios Influencers” en el Teatro Tapia, en San Juan, y la decisión de posponer el evento.

“Subo contenido de vez en cuando. No tanto como antes, pero cuando sí subo contenido, es porque me inspira, así que puedo decir que sé bastante de lo que es ser un ‘influencer’”, comenzó su discurso en el video que compartió con los usuarios.

“Quiero aprovechar este tema que está bien caliente de los ‘Pemios Influencers’, que se fue la luz en el evento, para dar unas recomendaciones”, prosiguió. “Yo entiendo que se te chavó el intercambio con el traje, el maquillaje, la gasolina, hay gente que viajó. Hay gente que quiere saber si ganó el premio, y se fue la luz, que ‘bad trip’. Pero, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad e influenciamos a la audiencia a que escojan cuál es el futuro digno para nuestro país? Porque la luz no se tiene que seguir yendo, y yo sé que es más fácil decirlo”, sostuvo.

“Pero creo que el primer paso es escoger cuáles son los más dignos para poder ser los líderes de nuestro país”, agregó la artista, quien aclaró que vive en Nueva York, pero esto no resta su interés por su tierra natal.

“Ya yo no vivo en Puerto Rico, pero sí tengo una plataforma y tengo una audiencia que me escucha, y yo les puedo decir ‘mire, hagamos un cambio, porque eso es posible’. Eso es lo que es ser un ‘influencer’. Hay un sinnúmero de cosas pasando en la otra mitad del mundo. Hay gente perdiendo la vida, que, afortunadamente, tú no estás pasando por ninguna de las cosas que ellos están pasando”, manifestó sobre el contexto social que atraviesan otras personas en el mundo. “Eduquemos a nuestra audiencia”.

Tras la suspensión de los premios el miércoles, la organización a cargo compartió que pronto anunciará una nueva fecha para la gala de premiaciones, y un nuevo “venue”.

A traves del portal www.premiosinfluencers.com, los usuarios tuvieron la oportunidad de seleccionar a sus favoritos para figurar entre las 20 categorías, que incluyen “Moda”, “Turismo”, “Viajes”, “Emprendimiento”, “Conciencia Social”, “Gastronomía”, “Belleza” y “Comedia”, entre otros. Por petición del público, y en agradecimiento al apoyo dado a esta plataforma, la casa productora Veinte de Diez añadió cinco categorías: “Fe en las Redes”, “Tecnología y Gaming”, “Mejor Colaboración”, “Dance Challenge” y “Tik Toker del Año”.

Más allá del número de seguidores de los nominados en sus redes sociales, la organización reveló que el propósito de esta plataforma es reconocer el impacto positivo como creadores de contenido del país, así como su talento y originalidad.