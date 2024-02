Lake Buena Vista, Florida. Con la brisa primaveral soplando suavemente en Walt Disney World, es hora de dar nuevamente la bienvenida al EPCOT International Flower & Garden Festival. Durante 90 impresionantes días, los visitantes disfrutarán de uno de los eventos más hermosos del resort, que ofrece extraordinarias exhibiciones de flores, sorprendentes topiarios que resaltan la belleza de la naturaleza, cautivadoras actuaciones musicales que inspiran al público a cantar y elementos interactivos que harán protagonistas a los visitantes.

¡Nuevo! Debut de los Topiarios de Groot, Asha y Miguel

Una vez más, los cast members de horticultura de Disney han creado una espectacular variedad de topiarios de innumerables personajes de Disney, exhibiciones de temporada y más elementos fantásticos. ¡Este año debuta Groot, quien echará raíces en EPCOT! El “flora colossus” de la trilogía “Guardians of the Galaxy” aparecerá cerca de la atracción Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind en World Discovery. Con el mismo espíritu que en la primera temporada de la serie “I Am Groot” de Disney+, Groot intentará crear su propio topiario. Los visitantes más observadores podrán ver un homenaje al equipo de horticultura en el mix tape que Groot sostiene en el aire.

Otra novedad que los visitantes podrán disfrutar, son los nuevos topiarios de la película “Wish”, de Walt Disney Animation Studios, incluidos Asha, Valentino y Star, en la entrada principal del parque. Y en el pabellón de México, Miguel y Dante de “Coco”, de Disney Pixar, toman el centro del escenario.

Como parte de la magia de los topiarios, los visitantes observarán al dragón favorito de todos, Figment, en los recién inaugurados World Celebration Gardens, y un topiario de la Princesa Tiana adornando el pabellón de The American Adventure.

Jardines para saborear y disfrutar

A lo largo de todo el parque se encuentran más de 25 jardines que invitan a los visitantes a hacer una pausa mientras aprenden más detalles sobre el fascinante mundo de las plantas.

Las inspiradoras exhibiciones incluyen los Floating Gardens en World Nature, con más de 170 pequeñas parcelas que flotan en las tranquilas aguas que rodean el puente hacia World Showcase; Festival Blooms, crea un panorama de color vibrante en World Celebration.

En World Discovery, Songbird Meadow presentado por Wild Birds Unlimited, atraerá a amigos emplumados con una flora atractiva y guiará a los visitantes con algunos simples pasos para crear su propio paraíso de aves. Y en World Showcase, los visitantes podrán disfrutar una vez más del English Tea Garden, presentado por Twinings, así como recorridos que muestran las plantas utilizadas en algunos de los mejores tés de Twinings.

Cocina al aire libre

No sería un festival de EPCOT sin deliciosos platillos y bebidas innovadoras para disfrutar. Nuevas delicias se unirán a los sabores favoritos de los visitantes, que estarán disponibles en 18 exclusivas cocinas al aire libre alrededor de todo el parque como el Cubanito con tocino de cerdo marinado al mojo, jamón, queso suizo, pepinillos y salsa de mostaza molida a la piedra en Florida Fresh y el Key Lime Wine Slush en The Citrus Blossom. Otros sabores ya conocidos incluyen el Chicken & Waffles en The Honey Bee-stro, organizado por National Honey Board, el Muffuletta Panini en Magnolia Terrace y el pastel de chocolate y whisky en Northern Bloom.

Paseo gastronómico Garden Graze

Para elevar su exploración culinaria, los visitantes podrán participar en Garden Graze, un paseo gastronómico divertido con comida fresca que destaca sabores dulces y salados a lo largo de todo el festival. Para participar, los visitantes tienen que seleccionar cinco platillos de una lista específica en el menú, que se encuentra en el Pasaporte del Festival. Al realizar la compra, los visitantes recibirán un sello en su pasaporte. Cuando recolecten cinco sellos, podrán canjear su pasaporte en Pineapple Promenade para recibir un regalo especial. El Garden Graze se puede completar en varias visitas, por lo que el pasaporte completo se podrá canjear en cualquier momento durante el festival.

Elementos interactivos para explorar y divertirse

El EPCOT International Flower & Garden Festival es el lugar perfecto para la diversión interactiva, especialmente para familias con niños pequeños.

En el festival de este año, toda la familia podrá unirse a la diversión con dos búsquedas del tesoro de temporada. A lo largo del festival, sigue a Spike the Bee en su ruta de polinización, donde zumba para recolectar néctar de todos los hermosos jardines con Spike’s Pollination Exploration. Y por tiempo limitado, ¡también podrán recorrer World Showcase con la búsqueda “Egg-stravaganza Hunt”! en la que 12 hermosos huevos inspirados en conejos se colocarán alrededor de todo el parque para que los asistentes al festival los encuentren. Los mapas de ambas búsquedas de tesoro estarán disponibles para su compra hasta agotar existencias. Una vez que completen su aventura, ya sea que encuentren todos los elementos o no, los visitantes pueden canjear su mapa en Disney Traders, Creations Shop o World Traveler en International Gateway para recibir una sorpresa especial (Canje válido hasta el 27 de mayo o hasta agotar existencias).

Butterfly Landing, presentado por AdventHealth, estará de vuelta este año para ofrecer a los visitantes la oportunidad de acercarse a algunos de los polinizadores más bellos de la naturaleza: las mariposas. El mariposario mostrará el ciclo de vida de las mariposas, además, contiene coloridos jardines de polinizadores que inspirarán a los jardineros aficionados que buscan cultivar sus propias parcelas de polinizadores.

En Blossoms of Fragrance presentado por Scentsy, los visitantes podrán seguir su olfato para crear recuerdos memorables con la ayuda de fragancias inolvidables.

¿Buscas un lugar para liberar un poco de energía? En Camp Get Out ‘N’ Play Garden, las familias podrán explorar un jardín temático de campamento donde los niños pueden saltar, jugar, trepar y explorar esta área creada solo para ellos.

Baila y canta al ritmo de Garden Rocks

Baila y canta tus canciones favoritas mientras la popular serie de conciertos Garden Rocks se presenta en el escenario del American Gardens Theatre todos los días durante el festival. Con actuaciones locales y de renombre mundial, hay algo para todos los gustos. Los paquetes gastronómicos de Garden Rocks están disponibles desde el 6 de febrero.

Para garantizar asientos preferentes durante los conciertos de Garden Rocks, los visitantes pueden reservar paquetes de comida, disponibles en siete restaurantes de EPCOT: Akershus Royal Banquet Hall, Biergarten Restaurant, Coral Reef Restaurant, Garden Grill Restaurant, Rose & Crown Dining Room, Le Cellier Steakhouse, y Regal Eagle Smokehouse: Craft Brews & Barbecue (paquetes disponibles sin previa reservación, sujetos a disponibilidad).

Para obtener más información, incluida la lista completa de los conciertos, así como los precios y la disponibilidad de los paquetes de comida, visita DisneyWorldLatino.com.

Por otro lado, florecen ropa, accesorios y decoraciones para el jardín. ¡Contagia alegría por donde quiera que vayas con la ropa, accesorios, decoración de jardín y más del adorable Orange Bird! o “aprovecha el momento” con sombreros, decoración para el hogar y ropa inspirados en personajes de “Coco”. La mercancía oficial del evento estará disponible en los kioscos del festival y Creations Shop hasta agotar existencias.

Butterfly Collection que se convirtió en el centro de atención en el EPCOT International Flower & Garden Festival 2024, presenta a Minnie Mouse en un hermoso popurrí floral. Además, habrá una colección exclusiva de Spike the Bee para quienes cuentan con un pase anual. A partir del 4 de marzo, una selección especial de mercancía del festival estará disponible en shopDisney.

Las tarjetas de regalo del Mini Festival, permitirán a los visitantes no tener que pagar en efectivo. Con tan solo $15 podrán activar su tarjeta y disfrutar de las delicias y compras alrededor del mundo.

Para obtener más información sobre el EPCOT International Flower & Garden Festival de este año, visita DisneyWorldLatino.com.