A días de cumplirse 50 años de aquel 1 de octubre de 1971, cuando Walt Disney World Resort abrió por primera vez sus puertas para recibir a familias de distintas nacionalidades, el famoso parque de diversiones se prepara para una gran celebración con el estreno de atracciones, espectáculos para el día y la noche, vestuarios para los personajes, mercancía alusiva al festejo y restaurantes, entre otras novedades.

La apertura de “La celebración más mágica del mundo” comenzará oficialmente este viernes, 1 de octubre, y se extenderá por los próximos 18 meses. A través de los cuatro parques temáticos, hoteles y medios de transporte de Disney, los visitantes podrán disfrutar de las nuevas experiencias creadas para este aniversario, incluyendo una amplia decoración con detalles dorados, inyectándole un brillo especial a todas las áreas.

El Castillo de Cenicienta continúa siendo el corazón de la celebración, que se desplegará a lo largo y ancho de los cuatro parques temáticos. ( WDW )

- Entre lo nuevo que se podrá disfrutar destaca la renovación del pabellón de Francia en Epcot, teniendo como atracción principal el “Remy’s Ratatouille Adventure”, el cual invitará a los visitantes a “degustar” de los sabores que se apreciaron desde la pantalla grande en el filme “Ratatouille”. Para una idea más clara de qué esperar, imagine que usted es el “Chef Remy” (ratón) y poco a poco se irá colando por los recovecos de la cocina del famoso restaurante “Gusteau’s”.

- Las noches en Epcot se pintarán de nuevos colores, sonidos y efectos especiales con el espectáculo “Harmonious”, el cual integrará a 240 artistas de distintas partes del mundo que cantarán los temas musicales de Disney. Por Puerto Rico estará el cantautor Luis Fonsi.

El nuevo espectáculo de luces y música "Harmonious", de Epcot, reunirá las voces de artistas de todo el mundo, incluyendo a Luis Fonsi por Puerto Rico. ( WDW )

- El iconico “Reino Mágico” no se quedará atrás y cada noche alumbrará su entorno con el “Disney Enchantment“, un show de impresionantes fuegos artificiales, música, iluminación y por primera vez, las efectos de proyección se podrán apreciar desde el Castillo de Cenicienta hasta la calle Main. Todo bailará al ritmo del nuevo tema “You Are The Magic”, escrito por Philip Lawrence (Grammy).

Otras atracciones serán el espectáculo diurno “Disney KiteTails” en Animal Kingdom, la serie de 50 esculturas doradas de los personajes de las modernas películas de Disney a través de los cuatro parques temáticos, el show familiar “Drawn to Life”, de Cirque Du Soleil, en Disney Springs, el restaurante Space 220 en Epcot, nueva mercancía alusiva a la celebración y mucho más.

Los personajes, incluidos los anfitriones "Mickey" y "Minnie", llevarán vestuarios en tonos tornasol. ( WDW )

Destaca, también, una vestimenta creada para los personajes en un tono tornasol, la cual se podrá ver tanto en los famosos anfitriones, Mickey y Minnie, como en otros personajes clásicos de Disney.

