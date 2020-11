Las guirnaldas se han colgado, las luces se han puesto y los arbolitos se han decorado con cuidado para comenzar a disfrutar de las celebraciones navideñas en tres parques temáticos del Walt Disney World Resort, y pronto se unirán Disney Springs, EPCOT y los hoteles de Disney.

Hasta el 30 de diciembre, los visitantes descubrirán encantadoras decoraciones, mercancía especial, golosinas y nuevas experiencias de entretenimiento por todo “El Lugar más Mágico del Mundo” para celebrar el espíritu de la temporada, aún cuando esta famosa empresa de entretenimiento también ha sido golpeada por la pandemia, lo que ha provocado miles de despidos.

PUBLICIDAD

Este año, “Santa Claus” revisa las listas mientras lleva a cabo presentaciones especiales alrededor de Walt Disney World:

• En Magic Kingdom Park, se desliza en su trineo por Main Street.

• Hace la excursión a Disney’s Animal Kingdom para difundir el alegre espíritu de la temporada desde su propia flotilla mientras navega por el Discovery River.

• Liderado por séquito de duendes y viajando en su auto descapotable rojo repleto de regalos, “Santa” le brinda brillo y encanto a una caravana que transita por Hollywood Boulevard en Disney’s Hollywood Studios.

"Santa Claus" recorre la Main Street en un atractivo trineo. (Kent Phillips)

• Más tarde este mes, junto a la “Sra. Claus” en Disney Springs, la alegre pareja aprovechará los últimos rayos de sol de la Florida antes de la gran noche. Juntos navegarán Lake Buena Vista en Disney Springs en botes de pontones con coloridas decoraciones.

• Y, a partir del 27 de noviembre en EPCOT, él tomará una gran gira por World Showcase en una carroza tirada por caballos.

Otros ofrecimientos de la temporada navideña en Walt Disney World incluyen:

Magic Kingdom Park: Varias veces al día, sus personajes favoritos se visten con sus mejores atuendos de la temporada para celebrar con una serie de cabalgatas especiales, completas con carrozas y música navideñas; “Mickey’s Holiday Cavalcade”, una celebración navideña con “Mickey Mouse” y sus amigos, y “Goofy’s Scrumptious Cavalcade”, con “Goofy” cocinando diversión navideña desde su casa de pan de jengibre y su pastelería, a la cuales se unen hombres de pan de jengibre bailarines; “A Royal Christmas Processional” anuncia la llegada de las princesas de Disney en una carroza con un castillo de cristal.

PUBLICIDAD

Cuando cae la noche en Magic Kingdom Park, el Cinderella Castle se transforma gracias a efectos de proyección en un caleidoscopio de diseños, incluso un extravagante suéter navideño y un revestimiento real con adornos rojos, verdes y color oro. El icónico castillo proporciona un trasfondo colorido perfecto para aquellas familias que estén en busca de una foto familiar llena de magia.

Durante la noche, el castillo de Cinderella se ilumina, convirtiéndose en la gran atracción para el cierre de las actividades diarias. (Matt Stroshane)

Main Street, U.S.A.: Lugar perfecto para escuchar al Holiday Trolley, el cual les ofrece las festivas harmonías del cuarteto Dapper Dans, mientras que los soldados de juguete marchan con Main Street Philharmonic, el cual trae alegría musical para todos.

Disney’s Animal Kingdom: “Donald’s Dino Bash” lleva la celebración de la temporada a las aguas, donde los personajes saludan a todos cuando pasan; “Chip ‘n’ Dale” suenan campanitas por la selva, llevándole su propio estilo navideño al río en su propia flotilla; “Discovery Island Drummers” salen a navegar y entretienen a los visitantes en la orilla con un ritmo navideño lleno de energía.

Disney’s Hollywood Studios: “For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration” añade un final festivo con la actuación de “Olaf” y canciones de celebración de la temporada; “Minnie Mouse” es la anfitriona de un experiencia culinaria navideña en Hollywood & Vine, e invita a algunos de sus mejores amigos -incluso a “Santa Goofy”- a participar en la diversión.

Al anochecer, Hollywood Tower Hotel sobre Sunset Boulevard centellea con los efectos de proyecciones y se transforma en Hollywood Holiday Tower Hotel. El icónico edificio se transforma en una obra maestra de pan de jengibre de los “Muppets”, un hotel de “Toy Story”, una nevada esquina de “Arendelle” y una aldea al estilo de Dickens inspirada en “Mickey’s Christmas Carol”.

PUBLICIDAD

Disney Springs (A partir del 7 de noviembre de 2020): Disney Springs Christmas Tree Stroll invita a visitantes a mirar con admiración los elaboradamente decorados arbolitos navideños con decoraciones de Disney mientras exploran el distrito de tiendas, restaurantes y entretenimiento.

Los DJ tocan música navideña al aire libre durante el día para que los visitantes entren en el espíritu de la temporada, mientras de noche, soldados de juguete en zancos, copos de nieve en patines y una nevada añaden un toque de magia para el disfrute de los compradores navideños.

Taste of EPCOT International Festival of the Holidays (A partir del 27 de noviembre, 2020): Cocinas navideñas ubicadas por todo World Showcase ofrecerán deliciosas comidas de la temporada, como el Confit de pato y albóndigas en “Festival Favorites” o la malteada de jengibre de Holiday Hearth; Personajes vestidos en sus mejores galas para la temporada de fiestas se pasearán por World Showcase, incluso Queen “Anna” y “Elsa” en el desfile “Frozen Holiday Promenade” y “Mickey Mouse”, “Minnie Mouse” y “Goofy”, creando felicidad con el desfile “Mickey and Friends Holiday World Tour”; Música especial se escuchará por todo el parque: o Dentro de World Showplace en EPCOT, JOYFUL! llevará a visitantes en un viaje mágico de música navideña.

Además, en World Showplace, un pianista de EPCOT tocará música de Navidad de todo el mundo; Voices of Liberty usará sus armonías para compartir canciones de la temporada en America Gardens Theatre, y en el America Gardens Theatre, Mariachi Cobre le dará vida a Las Posadas, una celebración de las costumbres de las fiestas mexicanas a través de música y bailes.

PUBLICIDAD

La magia de la temporada recibe a los huéspedes tan pronto como llegan. Las entradas se han revestido con lo mejor de las fiestas: Árboles de Navidad iluminarán cada lobby de los hoteles; Todas las habitaciones tipo suite tendrán su propio arbolito de Navidad; Los restaurantes en los hoteles de Disney servirán comidas navideñas especiales; Mercancía navideña de los Parques Disney es un regalo mágico en Walt Disney World Resort, Disneyland Resort y shopDisney.com.

El Disney Parks Blog también estará celebrando los #DisneyMagicMoments de las fiestas con una nueva sección llamada “Everything Holidays” en DisneyParksBlog.com que ofrecerá eventos en vivo, actividades de bricolaje y más contenido festivo hasta fines de 2020.