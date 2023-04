Famma Events, la compañía local de Disney On Ice de Feld Entertainment anuncia la apertura de la venta en la boletería del Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey.

Aunque la misma se realiza a través de pagina de PRTicket.com desde hace algunos meses, muchas personas solicitaron la venta presencial debido a que no poseen una tarjeta de crédito o simplemente, son abuelos que desean llevar a sus nietos a disfrutar de este maravilloso espectáculo familiar y no poseen las destrezas tecnológicas necesarias.

Para aquellos que deseen comprarlas de forma presencial pueden visitar la boletería del Coliseo Roberto Clemente de 10:00 a.m. a 4:00 .m de lunes a viernes.

Para las personas que viven en el interior de la Isla, también las pueden comprar con tarjetas de crédito llamando al 787-200-7110 o en la página de PRTicket.com.

Disney On Ice-100 Years of Wonder-se presenta este año únicamente, en el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey donde todo comenzó hace más de 30 años.

‘’En esta ocasión será un show maravilloso y encantador con varias increíbles historias; Encanto,Moana,Frozen,Rapunzel y más’', expresó Josantonio Mellado de Famma Events.

Disney On Ice-100 Years of Wonder se llevará a cabo del 2 al 13 de agosto de este año.

Las funciones serán de martes a viernes a las 7:30 pm, sábados y domingos a las 12:00 p.m.., 4 de la tarde y 7:30 p.m.

Habrá una única función en horario diurno para cuidos, escuelas y grupos el viernes 11 de agosto. Los interesados en reservar para esta función deben llamar al 723-1930 en horas laborables.