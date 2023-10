Orlando. Los villanos y las calles embrujadas cobran un significado divertido y visualmente espectacular durante la celebración de Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party en el parque temático Magic Kingdom, en Florida.

La fiesta, que por costumbre comienza a celebrarse en agosto, recibe a los visitantes desde tempranas horas de la tarde en una interacción que incluye a Mickey, Minnie y otros famosos personajes de Walt Disney World luciendo coloridos disfraces. Presentaciones musicales y, por supuesto, numerosas estaciones para la dinámica del Trick-or-Treat y recoger dulces gratis cuantas veces se desee, forman parte de la exclusiva celebración que se realiza durante fechas específicas.

En un ambiente seguro, el entorno se transforma para, mientras cae la noche, resaltar las decoraciones que se extienden a lo largo del parque, sus tiendas y atracciones. Amigables figuras de espantapájaros y calabazas decoran varias de sus plazoletas, que también evocan la llegada del otoño. Cada año, el evento de Disney se extiende hasta el 1 de noviembre, fecha que sirve de preámbulo para la transformación del parque a la Navidad.

Durante Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, los grandes y chiquitos también lucen la creatividad a través de sus atuendos “escalofriantes”, en los que superhéroes, brujas, piratas y personajes icónicos de Disney forman parte de la pasarela informal que se divisa en cada esquina.

Además del acceso a las atracciones acostumbradas del parque, la oferta de entretenimiento incluye desfiles y versiones teatrales de la temporada. Las “Hermanas Sanderson”, protagonistas de las películas de Hocus Pocus, se unen en una colorida aventura para el espectáculo Hocus Pocus Villain Spelltacular, en el Castillo de Cenicienta.

El desfile Mickey’s “Boo-To-You” Halloween Parade es, sin duda, un impresionante espectáculo en el que decenas de carrozas y comparsas a lo largo de Main Street USA celebran con sus galas “tenebrosas” y coreografías creativas. Célebres personajes como Minnie Mouse, Daisy Duck, Clarabelle Cow, Mickey, Los Siete Enanos, Goofy, Maléfica y Cruella de Vil son solo algunos de los que forman parte del recorrido, que incluye a personajes de Pirates of the Caribbean, The Little Mermaid y a los extravagantes excavadores de cementerio de Haunted Mansion, entre tantos otros.

“Jack Skellington” tiene su protagonismo como anfitrión del espectáculo Disney’s Not-So-Spooky Spectacular para contar una historia de Halloween, en la que las proyecciones y los efectos especiales logran resaltar durante la amigable velada. La actuación del cuarteto The Cadaver Dans también acapara la atención de quienes se detienen a disfrutar de su talento musical y de su humor particular.

La gerente de relaciones públicas en Disney, Sarah Domenech, resaltó el ambiente familiar de esta celebración de Halloween. “Es diversión para todos en la familia. No hay sustos ni nada tenebroso, perfecto para que los padres vengan con los chicos pequeños, los abuelos, primos, tíos y amistades”, expuso sobre el concurrido evento.

“Desde la decoración en la entrada del parque, los espectáculos exclusivos de Halloween, el show en el castillo basado en “Hocus Pocus”, fuegos artificiales y el gran desfile Mickey’s Boo to You Parade, todo te adentra en la magia de Halloween”, expresó con entusiasmo, y confesó que “lo que más disfruto cuando voy con mi familia es disfrazarnos, ver los creativos disfraces de los otros visitantes, hacer los encuentros con los personajes también vestidos de Halloween, y hacer el trick or treat por el parque. Siempre salimos con muchos chocolates”, agregó.

Para boletos y más detalles sobre Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, accede a Disneyworld.com.