La preparación para las fiestas navideñas ya está a toda marcha en Walt Disney World Resort, ya que “El lugar más mágico del mundo” se prepara para celebrar “la época más maravillosa del año” en todos sus parques.

Mientras que la planificación y los preparativos culminan en otoño, muchos Disney Cast Members pasan meses, a veces un año completo, preparándose para compartir la alegría de la temporada.A continuación el primer vistazo a lo que los visitantes podrán vivir al celebrar la temporada navideña de 2023, que comienza el próximo 11 de noviembre, en Walt Disney World.

“Frozen Holiday Surprise” en Magic Kingdom Park

PUBLICIDAD

En Magic Kingdom Park, los amigos de Arendelle de “Frozen” están preparando algo asombroso para esta temporada, con un poco de ayuda del equipo de Disney Live Entertainment. El nuevo “Frozen Holiday Surprise” reúne a Olaf y a más de 100 de sus hermanitos Snowgie, que intentarán decorar de forma festiva el Castillo de Cenicienta. Con Anna y Kristoff a su lado, la Reina Elsa agrega toques finales brillantes, transformando el castillo en un resplandeciente y cristalizado palacio, que permanecerá durante todas las noches.

Llevar a cabo este nuevo espectáculo no fue tarea fácil, ya que diseñadores de iluminación, técnicos de video, compositores y una orquesta completa trabajaron juntos para crear esta encantadora nueva experiencia de entretenimiento.

“Frozen Holiday Surprise” debutará el 7 de noviembre y se realizará todas las noches durante la temporada navideña.

Las familias y los niños de todas las edades también podrán disfrutar de Mickey’s Very Merry Christmas Party. En su edición número 40, este evento con boleto especial se ha convertido en una tradición navideña para muchos. Con un deslumbrante desfile, fuegos artificiales, galletas y dulces complementarios y mucho más, es una diversión cálida y familiar en Magic Kingdom que se lleva a cabo durante 25 noches selectas del 9 de noviembre al 22 de diciembre.

Sabor en el EPCOT International Festival of the Holidays

Para disfrutar de unas fiestas con sabor internacional, el EPCOT International Festival of the Holidays, presentado por AdventHealth, será el lugar ideal. El escenario estará decorado de una manera espectacular en cada rincón, y el entretenimiento invade el ambiente, desde narradores famosos que recitarán cada noche la historia de Navidad, hasta tradiciones dedicadas a países de todo el mundo.

PUBLICIDAD

Y ninguna celebración navideña estaría completa sin deliciosos alimentos. El equipo culinario del festival ha estado trabajando arduamente durante casi un año, ideando el menú y probando nuevas recetas. Más de 15 cocinas navideñas celebrarán la diversidad de las tradiciones de la Navidad con platillos reconfortantes que inspiran cálidos recuerdos.

Dado que garantizar un delicioso sabor en cada bocado es lo más importante para el equipo, es necesario realizar pruebas exhaustivas antes de que comience la producción masiva. ¿Qué tan masiva? El equipo culinario ha horneado históricamente más de 250,000 galletas en solo cinco semanas para el icónico evento Holiday Cookie Stroll.

Este año traerá varias “novedades” al festival. “Luminous the Sympony of Us” un nuevo espectáculo de fuegos artificiales y láser que se estrenará el 5 de diciembre de 2023. Y ya que EPCOT es el hogar de la celebración del aniversario número 100 de The Walt Disney Company, los visitantes encontrarán una hermosa decoración navideña en la entrada del parque que conmemora la celebración Disney100.

EPCOT International Festival of the Holidays comenzará el 24 de noviembre.

A disfrutar del pan de jengibre

A menudo, los visitantes contemplan fascinados las gigantescas decoraciones de pan de jengibre que aparecen cada temporada navideña en los hoteles de los complejos Disney. Los equipos culinarios pasan hasta siete meses planificando y construyendo las exhibiciones. Por ejemplo, el equipo culinario del Disney’s Grand Floridian Resort & Spa comienza a mezclar la aromática masa desde mayo, dejándola reposar durante dos meses antes de hornearla. Las formas individuales, desde tejas hasta galletas de Mickey, se hornean y decoran a lo largo de todo el verano y luego se almacenan para la “construcción” en noviembre. La casa en sí tarda tres días en construirse.

PUBLICIDAD

Este año, los visitantes podrán disfrutar una vez más de las impresionantes obras de arte culinario, incluyendo una nueva exhibición, en seis ubicaciones de Walt Disney World Resort: Disney’s Animal Kingdom Lodge, Disney’s Beach Club Resort, Disney’s BoardWalk Resort, Disney’s Contemporary Resort, Disney’s Grand Floridian Resort & Spa, Disney’s Yacht Club Resort (con una nueva exhibición)

Disney Jollywood Nights en Disney’s Hollywood Studios

La glamorosa fiesta navideña Disney Jollywood Nights está por llegar. Este nuevo evento, para el cual se requiere un boleto de entrada por separado, es una elegante celebración al estilo de Hollywood llena de alegría, música y buenos momentos con espíritu festivo. Se llevará a cabo en noches selectas del 11 de noviembre al 20 de diciembre.

Dos nuevos y fascinantes espectáculos sumergirán a los visitantes en la alegría de las festividades. “Disney Holidays in Hollywood” es un espectáculo lleno de una variedad de estrellas en la gran tradición de los especiales navideños más queridos de Tinseltown, todo con un toque de la magia actual de Hollywood. La Rana René, Miss Piggy, Tiana, Bella, Mickey Mouse y Minnie Mouse son algunas de las estrellas invitadas especiales y habrá muchas sorpresas preparadas, incluida una nueva canción original de Tiana.

Los asistentes a la fiesta no querrán perderse el evento “What’s This? Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Sing-Along”, donde Jack Skellington liderará una exploración sutil de “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas,” y donde los visitantes podrán cantar las canciones más queridas de la icónica película mientras descubren una magia peculiar en lugares inesperados.

PUBLICIDAD

Además, los visitantes de Disney Jollywood Nights podrán disfrutar de sus atracciones favoritas con tiempos de espera más cortos durante este evento con capacidad limitada. También habrá una fila virtual para Star Wars: Rise of the Resistance*

Más para disfrutar

Se esperan más sorpresas navideñas con apariciones especiales de personajes clásicos de Disney Channel, como Powerline Max, Chip ‘n Dale: Rescue Rangers, y Phineas y Ferb. Los visitantes podrán tomarse una perfecta foto navideña con estos íconos de décadas pasadas. Los fotógrafos de Disney PhotoPass estarán allí para capturar el momento, el precio de la entrada incluye las descargas digitales gratuitas de las fotos de Disney PhotoPass tomadas durante el evento.

En “Welcome to Disney Jollywood Nights”, los visitantes podrán posar frente a un nuevo e impresionante letrero de neón antes de unirse a la fiesta de baile, donde un DJ tocará el más alegre de los mash ups, con un mix de clásicos suaves y ritmos modernos.

Nueva “Fits for the Fete”

Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos lucirán nuevos atuendos exclusivamente para esta deslumbrante celebración e invitarán a los visitantes a hacer lo mismo y tomarse fotos con ellos en un entorno colorido de la época dorada de Hollywood. Directores de arte de Disney, productores de espectáculos y diseñadores, trabajaron en equipo para encontrar la combinación perfecta de colores y telas, inspirados en las paletas de los años 30′s, 40′s y 50′s.

Todas las noches de la temporada, Disney’s Hollywood Studios presentará nuevamente Sunset Seasons Greetings. Cada anochecer, The Twilight Zone Tower of Terror se transformará mágicamente en una variedad de escenas navideñas mientras cae nieve a lo largo de Sunset Boulevard.

PUBLICIDAD

Más alegría: Fiestas alrededor del “Mundo”

Disney Springs ofrece opciones para comprar, cenar y jugar en medio de un paraíso de hermosas decoraciones y delicias culinarias. A partir del 10 de noviembre, este distrito de ocio, tiendas y restaurantes de más de 486 mil metros cuadrados estará en pleno apogeo navideño. Aquellos que busquen diversión navideña deberán reservar con tiempo para visitar a Santa Claus en Once Upon a Toy y disfrutar del Christmas Tree Walk de Disney Springs presentado por AdventHealth. Se expondrán 19 árboles temáticos de Disney en los cuatro “vecindarios” que componen Disney Springs. En la noche podrás disfrutar de la nevada en Town Center.

La decoración alegre y las flotillas festivas serán los aspectos más destacados de las fiestas navideñas en el parque temático Disney’s Animal Kingdom. Además de conocer a los personajes favoritos de Disney y al mismísimo Santa Claus, los visitantes podrán interactuar todos los días en Discovery Island, con una alegre colección de marionetas de animales de tamaño real esculpidas por artesanos. El icónico Árbol de la Vida del parque también cobrará vida cada noche con una colorida representación de cuentos invernales acompañados de una conocida banda sonora.

Los visitantes que deseen capturar sus momentos especiales pueden aprovechar el servicio de Disney PhotoPass, que creará diversión fotográfica festiva esta temporada navideña con nuevas Magic Shots y accesorios de tiempo limitado en todo Walt Disney World Resort.

Creadores de la “magia navideña”

Se necesitan más que los duendes de Santa para transformar los cuatro parques temáticos, los hoteles del Resort, Disney Springs y otros lugares en todo Walt Disney World Resort, con una decoración deslumbrante. Esa increíble hazaña es obra de Holiday Services, los Merry Magic Makers que no duermen ni descansan. Este equipo de diseñadores, decoradores y otros profesionales prepara más de 600 árboles y 1,700 coronas, y cuelga casi 14 kilómetros de guirnaldas cada año. De hecho, tan pronto como termina una temporada navideña, el equipo de Holiday Services comienza a prepararse para la siguiente.

Ya sea creando nuevos elementos o asegurándose de que la decoración existente permanezca alegre y brillante, estos talentosos especialistas garantizan que todo el Resort brille.

Para obtener más información sobre cómo planificar una experiencia navideña en los parques, visita el portal de Walt Disney World Resort.