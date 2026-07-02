La Asociación ACirc anunció una nueva edición del Mercado ERRE de segunda mano, un evento que convertirá a El Bastión en el punto de encuentro de reconocidos mercados, suplidores y “thrift shops” especializados en artículos de segunda mano y “vintage”.

El Mercado ERRE se llevará a cabo el sábado, 18 y domingo, 19 de julio, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en el centro cultural El Bastión del Viejo San Juan, con un colectivo de vendedores que han hecho de la curaduría, la reutilización y la búsqueda de piezas singulares, su sello distintivo. El público encontrará una amplia oferta de ropa, calzado, vinilos, libros, accesorios, objetos de colección, decoración y artículos únicos con identidad y carácter.

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La iniciativa busca promover la economía circular y demostrar que consumir de forma responsable también puede ser una experiencia creativa, accesible y llena de valor. Cada compra representa una oportunidad para reducir el desperdicio, prolongar la vida útil de los objetos, además de apoyar a pequeños emprendimientos que impulsan un modelo de consumo sostenible.

Para Maximiliano Rivas, director ejecutivo de la Asociación ACirc, esta segunda edición confirma el interés del público por iniciativas que combinan sostenibilidad, cultura y comunidad.

“Esta es la segunda vez que realizamos este mercado. La primera edición fue un éxito, con una oferta muy variada, y todas las personas que nos visitaron salieron encantadas con la experiencia. Esto también forma parte de nuestra misión: generar espacios de encuentro que integren el consumo responsable con un componente artístico y cultural”, expuso.

Con esta nueva edición del Mercado ERRE, la Asociación ACirc reafirma su compromiso con el desarrollo de iniciativas culturales y comunitarias que fomentan prácticas sostenibles, impulsan la economía creativa y promueven espacios donde el arte, la reutilización y la participación ciudadana convergen.

La Asociación ACirc es una organización sin fines de lucro comprometida con el desarrollo integral de las artes como herramienta de transformación social con sede en El Bastión, un espacio de creación y encuentro artístico en el corazón del Viejo San Juan.

Quienes deseen colaborar con la Asociación ACirc (OSFL) lo pueden hacer a través de ATH Móvil al (787) 210-8427, o enviando un cheque a nombre de la Asociación ACirc Corp., en concepto: donativo Circo Fest 2026, a la dirección postal: PO Box 9022573, SJ, PR, 00902-2573.

Para más información pueden seguir la página de Facebook/elbastionvsj, o en www.elbastion.org, o escribir a elbastionvsj@gmail.com.