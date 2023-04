“¡Encabuya y vuelve y tira”! La icónica frase de “Don Cholito” recibirá en adelante a quienes accesen a la arena del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot por la entrada este, como parte de las renovaciones que comenzó esta importante sala de espectáculos de cara a su 20 aniversario.

El vistoso mural del artista Luis Alejandro Rodríguez marca del inicio de la transformación que experimentará el popular “Choliseo” hasta el próximo año, cuando se cumplirán dos décadas desde que abrió sus puertas por primera vez, el 4 de septiembre de 2004. “ ‘Don Cholito’ es la esencia del coliseo, vemos su sonrisa, su alegría, su energía... Cada vez que hay un concierto lo vemos y esa obra es impresionante y capta la esencia del coliseo”, apuntó Jorge L. Pérez, CVE, gerente regional de ASM Global, empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Con el objetivo de potenciar la experiencia multisensorial de los visitantes, la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico (ADC) y ASM Global inició una serie de iniciativas que incluirán el rediseño de los espacios interiores con diversos murales y rotulación, nueva tecnología y nueva campaña publicitaria. La inversión de la campaña publicitaria se estima en $450,000. Los trabajos de mejoras -cuya inversión total no se precisó- se espera que estén concluidos en el 2024.

Llegan además nuevos concesionarios, entre estos, 100% HP, de José Vallenilla “Funky Joe”, siendo la primera franquicia puertorriqueña que se integra a las opciones de comida del coliseo, en este caso, vegana. Habrá además una mayor presencia de alternativas de coctelería creativa, así como nuevas áreas diseñadas y reservadas para eventos corporativos.

Los murales, bajo el concepto “Choli Walls”, estarán a cargo de artistas locales con la curaduría de Alexis Busquets, gestor del proyecto de arte urbano Santurce es Ley. La muralista Ana María Ortiz comenzó a darle vida a una pared del área tras bastidores con la obra “Artista pájaro”, inspirada en la fauna puertorriqueña.

La muralista Ana María Ortiz unió dos aves viuda colisinta para formar un búho como parte de la obra "Artista pájaro". ( Rosalina Marrero-Rodríguez )

“Una cosa en la estábamos de acuerdo Mariela (Vallines, directora ejecutiva de ADC) y yo es que no nos gustan las paredes blancas; aquí hay mucho espacio de paredes que estaba subutilizadas y las vamos a poner en uso con artistas locales”, puntualizó Pérez en conferencia de prensa desde la misma arena del coliseo.

Esta transformación va de la mano con una experiencia multisensorial o “Choli Senses”, que será delineada por un color según la naturaleza de cada evento. Los eventos corporativos llevarán el verde; eventos preconciertos, violeta; “Smart Use and Alliance, rojo; VIP Premium Experiences, dorado; “SunBar at El Choli, anaranjado”, y “Choli Walls, multicolor”.

PUBLICIDAD

¿Cambio de nombre?

Sobre si se está considerando cambiar el nombre del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot por alguno en el idioma inglés, partiendo de los nombres de los conceptos de la nueva campaña publicitaria y etiquetas (#ChiliTransformation, #CholiWalls, #CholiSenses), Vallines indicó que “ahora mismo no está vislumbrada la idea de que el Choliseo cambie su nombre a uno en inglés”. No obstante, no se descarta la posibilidad de unir alguna marca al nombre del coliseo, como ocurre en otros destinos.

“Es una cosa que no descartamos, pero si se fuese a dar la oportunidad de que entrara algún auspiciador con el interés de nombrar la arena, para nosotros sería un requisito no negociable que José Miguel Agrelot tendría que continuar siendo parte del nombre”, apuntó la ejecutiva.

Es un dinero que es muy bien invertido por parte del auspiciador, tener su nombre asociado a un venue que tiene reputación, contenido, personal comprometido, compromiso con su comunidad, así que para muchas marcas es muy atractivo. Es un dinero que a los 20 años del coliseo sería muy bien utilizado en las mejoras de capital que tenemos proyectado en los próximos años, así que es algo que estamos evaluando y hemos evaluado desde el inicio” - Jorge L. Pérez, CVE, gerente regional de ASM Global

La proyección de eventos para celebrar el 20 aniversario se anunciará próximamente. Solo se adelantó que habrá actividades casi todos los meses del año para marcar el festejo, que además está siendo parte de la estrategia de ADC y ASM Global de exponer a Puerto Rico como un destino de entretenimiento y eso incluirá la realización de más eventos de calibre internacional, como los próximos de la WWE, traídos por Bad Bunny y su empresa.

La revista Pollstar, en la edición del primer trimestre del 2023, posicionó al Coliseo de Puerto Rico en el octavo lugar a nivel mundial en ventas de boletos, según la lista “Worlwide Top One Hundred Arena Tickets”. Entre los 1,357 eventos realizados en la historia del coliseo, Bad Bunny mantiene el récord de asistencia con casi 19,000 personas con el concierto “Un verano sin ti”.