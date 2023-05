El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) abrirá en la noche del miércoles, las nuevas exhibiciones “Liberar la luz: nuevas adquisiciones de video” y “Foreign in a Domestic Sense”, con las que enfatiza la importancia del video como medio de exploración del mundo visual y cosmovisión de les artistas.

“Liberar la luz: nuevas adquisiciones de vídeo” presenta una selección de tres videos de reciente entrada a la colección del MAC, realizados por les artistas La Vaughn Belle (Tobago, 1974), Michael D. Linares (Bayamón, Puerto Rico 1979) y Daniel Lind Ramos (Loíza, Puerto Rico 1953).

“Foreign in a Domestic Sense”, en cambio, es una video instalación de las artistas puertorriqueñas Natalia Lassalle-Morillo y Sofía Gallisá Muriente, en la que exploran la vida de los puertorriqueños que han emigrado a la Florida Central en años recientes.

Según Marianne Ramírez Aponte, directora ejecutiva y curadora en jefe del MAC, “en los últimos años nos hemos concentrado en ampliar la comisión y colección de obras en video al reconocer la importancia de lo audiovisual en la producción artística contemporánea. Nos complace que algunas de las obras que se presentan fueron creadas como parte de nuestro programa de equidad cultural, MAC en el Barrio, cuya metodología de trabajo implica procesos artísticos colaborativos y multidisciplinarios basados directamente en la experiencia de las comunidades. Destaco como ejemplo la pieza de Lind Ramos, que estará debutando en Puerto Rico y que actualmente se está presentando en el MoMA PS1″.

“Liberar la luz: nuevas adquisiciones de vídeo”, presenta un escogido de videos cuyos temas se hilvanan a través del amplio cuerpo de trabajo de les artistas La Vaughn Belle, Daniel Lind Ramos y Michael D. Linares. Dos de los videos que forman parte de la exhibición, –Por el viento y la corriente, de Belle, y Talegas de la memoria, de Lind Ramos– fueron desarrollados en Loíza como parte de MAC en el Barrio.

Ambas obras dialogan con Una historia aleatoria del palo, una pieza en la que Michael D. Linares investiga el palo como origen de la metáfora en la historia de la humanidad, estableciendo conexiones poéticas en relación con la historia de las civilizaciones y su cultura material.

La curadora Marina Reyes Franco, encargada de ambos proyectos audiovisuales, expresó que “con esta muestra, el MAC reafirma su compromiso con la práctica de coleccionar el arte de nuestros tiempos, dando cuenta de los lazos intergeneracionales, interdisciplinarios, caribeños y ancestrales que nos vinculan”.

La otra exhibición que abre este próximo miércoles, 17 de mayo, es “Foreign In a Domestic Sense”, donde Natalia Lassalle-Morillo y Sofía Gallisá Muriente reflexionan sobre la emigración boricua a la Florida Central. A través de sus testimonios e imaginarios, las artistas presencian, acompañan y evocan las vivencias de un grupo que –en el contexto de desastres climáticos, políticos y económicos y de desplazamiento en el archipiélago– constituye el grupo de puertorriqueños de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Haciendo referencia al fallo de 1901 de la Corte Suprema de los Estados Unidos que identificó a Puerto Rico como una posesión no incorporada después de la Guerra Hispanoamericana de 1898, el título cita el oxímoron de la corte que originó una extraña jurisprudencia de pertenencia colonial. La pieza de cuatro canales superpone tomas digitales y en Super8 utilizando igualmente formas narrativas ficticias y no ficticias para presentar especulaciones sobre cómo se performea y recrea una comunidad. La instalación aspira a transportar a les espectadores al mundo sensorial y atmosférico de la pieza a través del uso del espacio, la luz y el sonido en sala.

“Nos parece fundamental presentar esta pieza en Puerto Rico para acortar la distancia entre quienes vivimos en el archipiélago y quienes han sido desplazades a la diáspora por la acumulación de desastres naturales y políticos que hemos vivido en los últimos años”, coincidieron las artistas.

Reyes Franco indicó que “estas muestras hacen accesible la producción de artistas puertorriqueñes de renombre internacional que pocas veces se muestran en el país”.

Ambas exhibiciones contarán con un programa educativo y recorridos guiados que serán anunciados próximamente a través de las redes sociales del MAC, @museomacpr.

El próximo jueves, 18 de mayo, como parte de la celebración del Día Internacional de los Museos, las artistas Natalia Lassalle-Morillo y Sofía Gallisá Muriente llevarán a cabo un encuentro con el público de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Ese día el MAC abrirá sus puertas libre de costo para todas las personas, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

“Liberar la luz: nuevas adquisiciones de vídeo” y “Foreign in a Domestic Sense” estarán abiertas al público hasta el 17 de septiembre de 2023, en horario de miércoles a domingo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Estas exhibiciones son posibles gracias al auspicio de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, Mellon Foundation y The Wallace Foundation. Para más información sobre la exhibiciones y recursos educativos disponibles, pueden llamar al (787) 977-4030 o escribir a mercadeo@museomac.org El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico está localizado en el edificio histórico Rafael M. de Labra, Avenida Ponce de León, Parada 18, en Santurce.