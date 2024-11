La Fundación Sauce for a Cause de Eladio Carrión realizará el evento “SauceGiving” el próximo 1 de diciembre en el Parque Néstor Morales de Humacao, para una jornada inolvidable a partir de las 10:00 a.m.

Este evento familiar, que ya llenó su capacidad de registro, reunirá a grandes estrellas de la música y el deporte, incluyendo reconocidas figuras de las Grandes Ligas, para un día lleno de entretenimiento de primer nivel.

Entre las actividades destacadas estarán el Celebrity Game y Home Run Derby que promete ser un espectáculo único. Entre los peloteros que asistirán se incluyen Alexis Díaz, Christopher Morel, Edwin Encarnación, Edwin ‘Sugar’ Díaz, Ezequiel Tovar, Francisco Álvarez, José Ramírez, Santiago Espinal, Vladimir Guerrero Jr., y más.

Además de Eladio Carrión, artistas como Álvaro Díaz, Arcángel, Brayy, Dei V, Foreign Teck, Jowell, Jon Z, Latin Mafia, Mora, Noriel, Sech, Yandel y Young Miko estarán presentes para apoyar el evento.

El registro al evento no garantiza el acceso al mismo. La admisión es por orden de llegada y está sujeta a disponibilidad. Se dará la bienvenida a quienes lleguen primero, por lo que se recomienda asistir temprano para disfrutar de las diversas actividades a lo largo de todo el día.