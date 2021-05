Hacer un programa radial de lunes a viernes, que se mantenga entre los favoritos de la audiencia, es un reto. Y hacerlo junto con reconocidas figuras de la industria lo es aún más.

Detrás de los programas “El Despelote” (La Nueva 94 FM) y “Molusco y Los Reyes de la Punta” (La Mega) están dos productores quienes tras bastidores logran montar el muñequito bien monta’o, manteniendo el estilo de cada espacio.

Haber jugado todas la bases dentro de la radio ha sido clave para Omar Rodríguez, quien desde hace 14 años es el coproductor del programa “El Despelote”. Su llegada a la industria fue en el 1995, como DJ para una compañía privada que le daba servicios a La Mega en actividades privadas. Fue entonces cuando conoció al programador de entonces, Raymond Torres, y al locutor Billy Fourquet.

El lareño recuerda que en una visita que hizo a las oficinas de La Mega se topó con una reunión en la que discutían la necesidad de contratar a alguien para trabajar varios turnos. “La sorpresa fue que me ofrecieron el trabajo a mí. Pensé que era un relajo, pero a los varios días me llamó Torres y oficialmente comencé como operador de consola en un programa que se llamaba Mega Mix”.

Llegar a ser coproductor del espacio que se emite de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. se dio poco a poco. “Me gusta aprender de todo y, gracias a Dios, aprendo muy rápido. Primero laboré en varias posiciones en la emisora hasta que un día me dieron la oportunidad de trabajar como operador y asistente de producción del programa El bureo con Rony “The Hyper” y Bebo Adames.

Omar Rodríguez, productor del programa de radio El Despelote de La Nueva 94 FM.

Para Rodríguez, trabajar con Angelique Burgos “Burbu” y Rocky “The Kid” es un gran reto. “El Despelote se ha mantenido por muchos años número uno por su espontaneidad, chispa y por ofrecerle a su audiencia lo que ellos esperan, el junte de Burbu y Rocky es muy explosivo y sus seguidores son muy fieles”, aseguró. Pero la clave, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ha sido el tomar juntos las decisiones. Y dentro de este reto ha habido incidencias que han marcado su carrera profesional.

La transmisión en la que más se ha divertido fue cuando Bad Bunny los sorprendió con una visita. Por otro lado, lo más difícil para Rodríguez fue el día que Billy Fourquet les dio la noticia que tenía cáncer y luego cuando falleció, tres días después de la muerte de la progenitora de Rodríguez.

“Con esfuerzo y dedicación todo se logra. La constancia y disciplina son la clave para lograr el éxito”, expresó.

Cuida los detalles de Los Reyes

Fue una llamada de Jorge Pabón “Molusco”, como a las 10:30 de la noche, para preguntarle a Felipe Quiñones si quería formar parte del entonces programa “El Goldo y La Pelúa”, lo que marcó el inicio de una relación profesional que se extendió al ahora espacio “Molusco y Los Reyes de la Punta”, que se difunde de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. por La Mega 106.9 FM.

Pero esta pasión por el medio le corre por la venas, gracias a su padre, quien trabajaba en una estación de radio de la zona este de la Isla.

“Una noche él tenía un bailable en lo que era el balneario de Humacao y hubo una situación donde él tenía que ir al evento, y me preguntó que si yo me atrevía a seguir en el control de la consola. Yo tenía 13 años, le dije que sí, y de ahí en adelante lo demás es historia… Eso fue en el 1988”, recordó Quiñones, quien nació en Humacao y vivió durante 20 años en Yabucoa.

“Mi primera posición como productor me la brindó una agencia de publicidad donde yo trabajaba y quienes crearon un programa radial que se llamaba Contacto 1240, yo coordinaba a los invitados y atendía las llamadas”, acotó.

El productor Felipe Quiñones del programa Molusco y Los Reyes de la Punta.

Hoy día su rutina empieza a las 6:00 de la mañana, con el monitoreo de los temas que están sonando en redes sociales, prensa y medios digitales. “Llego a la estación a las 9:30 a.m. y preparo el libreto del día con todo el contenido que se va a usar en el programa. Me gusta el vacilón y muchas cosas que se crean en el programa que se me quedan en el sistema, pero soy sentimental y eso es lo menos que se refleja en los libretos”.

El cuidar que tanto Molusco como Pamela Noa y Alí Warrington luzcan bien en todo momento, es un reto. “Si fallo no van a decir que fui yo, van a señalar a los talentos”, aseguró Felipe.

Curiosamente, el programa que más disfrutó fue con Bad Bunny como invitado. ¿El más doloroso?: durante el paso del huracán María.

Quiñones reveló que “la clave para lograr el éxito es ser consistente, tener dedicación, disciplina y, sobre todo, un compromiso real tanto con el programa como con los talentos, además de que no importa con quien trabajes, debes mantener los pies bien puestos en la tierra”.

“Los talentos son los artistas, nosotros solo suplimos contenido. (Hay que tener) humildad ante todo. No hay espacio para caer, todos los días tienes algo nuevo que hacer y aprender y, por último, tener la confianza en los talentos y hacerlos parte de ti como lo son Molusco y Los Reyes de la Punta”.