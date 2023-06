El comunicador Elwood Cruz comenzó este Día de los Padres con un sentimiento de nostalgia. Compartió en una carta dedicada a sus hijos, Jesús Gabriel y Ángela Cristina, que desde muy temprano en la mañana, a las 6:00 am, comenzó a revisar las fotografías que conserva en su celular.

Las vivencias que se hicieron presentes a través de las imágenes le provocaron a su vez el deseo de llorar, reconociendo que ya los años comienzan a hacer sus efectos en el ánimo, el físico, en la vida toda.

“Hoy desperté con emociones encontradas. Un poco cansado, algo adolorido. Los achaques y ‘los fallitos del carrito’ me hacen ver que el tiempo pasa y pesa. Me tomo mi café y como de costumbre me recuesto en el sofá solo para sentir el deseo de revisar otra vez nuestras fotos en el celular. Son las 6:00 am de un domingo de padres que debía ser de celebración y alegría. Pero por el contrario siento nostalgia. En cada foto está plasmado un momento de nuestras vidas. En cada sonrisa o celebración una bendición. En cada paisaje una historia, una vivencia y un recuerdo. En cada foto juntos la definición de familia sin importar cuán cerca o lejos estemos. Las lágrimas coquetean en mis ojos. Sí, debo aceptar que me estoy poniendo viejo. Que me queda menos tiempo y mucho por hacer”, les expresó a sus hijos.

Cruz aprovechó la ocasión para pedirles perdón por “los aranques de coraje”, “la insistencia en la perfección y el orden” y por las veces que se tornó repetitivo en conversaciones o discursos. “Soy conciente de que ustedes ya tiene su vuelo y su espacio, pero nunca dejaré de protegerlos. Es que su padre se está poniendo viejo. Perdón si de la nada me saltan las lágrimas sin aparente razón. Si una canción me aprieta el alma o me hace bailar hasta el ridículo. Es que su padre se está poniendo viejo. Desde ya les pido perdón porque quizás sea una carga, porque volveré a hacer niño, porque dependeré más de ustedes. Perdón por tantos olvidos y torpezas. Solo les pido que entiendan que no es a propósito. Es que su padre se está poniendo viejo. Perdón si los abrazo o beso hasta provocarles vergüenza. Por querer tener más tiempo con ustedes. Es que tiempo es lo que menos me va quedando. Es que su padre se está poniendo viejo”.

El periodista, quien en el 2018 fue diagnosticado con distonía de tensión muscular, igualmente, les agradeció sus descendientes, a su demás familia y a la vida en general por haberlo escogido como hijo, padre, hermano, amigo y abuelo.

“Mis lágrimas no son de tristeza, sino de felicidad y por tantas bendiciones. Es que hoy amanecí nuevamente nostálgico. Hija, hijo… Es que su padre se está poniendo viejo”, concluyó la carta de colgó en su cuenta en Facebook.