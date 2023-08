¿Le ha pasado que va comprar un boleto para un concierto de su artista favorito en el Coliseo de Puerto Rico y ve una cantidad y al final termina pagando un promedio de $5, $10, $15 o hasta $20 por encima del costo inicial? Entonces vuelve a mirar la transacción y se topa con que, además del costo por boleto, aparece una ristra de cargos adicionales: cargo por servicio, cargo por orden vía web, cargo del promotor, cargo de facilidad y a cada uno de estos se suma el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

Por ejemplo, un boleto para el concierto “Killa Queen” de Ivy Queen tiene un costo base de $75, pero una vez seleccionado el tipo de boleto, se agregan los siguientes cargos: $8.63 de IVU del boleto; $6. 75 de cargo por servicio (Service Fee Web & CC) más $0.78 de IVU; $3 de cargo del promotor y $0.35 de IVU; $2 de facility fee y $0.23 de IVU, para un total de $96.76. Este valor es $21.76 por encima del costo inicial. Estas cantidades se multiplicarían según la cantidad de boletos comprados, aunque sea una sola transacción.

Esto se observa en las transacciones que se realizan a través de la expendedora Ticketera, única empresa autorizada, según un contrato con la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y la empresa ASM Global, la cual administra tres de los venues de mayor capacidad en la zona de San Juan: Centro de Convenciones, Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y Coca-Cola Music Hall.

Las expendedoras de boletos Ticket Center, Ticket Plus, Fastender y Buy a Tix, junto con los productores Rafael Muñiz García de la Noceda, Josantonio Mellado Romero, Josantonio Mellado González, Antonio (Tony) Mojena Zapico, Félix Antonio Muñiz García de la Noceda, ORO Entertainment Corp., Edwin Vázquez Ortega, César Sainz Rodríguez, Acisum Group, Inc., Nelson Castro Morales, Rolando Santa Báez y Peter Cruz Pizarro, presentaron el lunes una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia bajo la Ley de Monopolios y restricción del comercio estatal contra AEG Management PR LLC; ASM Global Inc., Jorge L. Pérez, TiX.BY LLC h/n/c Ticketera y Manny Morales Lema, aduciendo que Ticketera tiene una participación superior del 90% en los servicios de venta de boletos para conciertos en vivo en Puerto Rico.

Tal “monopolio”, según se alega en la demanda cuyo reclamo por daños asciende a $20,000,000, ha incrementado los costos de boletos para los espectáculos con unos cargos denominados “chatarra” que, de acuerdo con el licenciado Roberto Suiero, presidente del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (Copep) “son ilegales” al amparo de la Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra, conocida como la Ley 209 de 2016.

“Ellos (Ticketera, ASM Global) pueden incluir y quitar cualquier gasto que denominamos chatarras y el consumidor está obligado a comprar el boleto con ellos porque no puede entrar a otro competidor”, expuso Sueiro sobre la limitación de una sola expendedora de boletos en las salas mencionadas.

El presidente de Ticketera, Manny Morales, aseguró que contrario a lo que preferiría, el desglose de cargos es parte de los requerimientos que le hace Hacienda. ( Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media )

Ticketera, en voz del representante Daniel Hernández, calificó la demanda como una frívola, aunque al momento de las expresiones la empresa no había sido emplazada. Igualmente, Jorge L. Pérez, gerente general regional de ASM Global, indicó en comunicado de prensa que ni la empresa nie él habían sido emplazados ayer. “Management PR LLC, ASM Global Inc. y este servidor hemos actuado en todo momento conforme lo permite la ley y nos estaremos defendiendo vigorosamente de las alegaciones infundadas de la demanda”, puntualizó advirtiendo que no haría más expresiones públicas sobre el tema.

El Departamento de Hacienda, a través de un representante de prensa, indicó que se encarga de fiscalizar “el derecho de admisión a los espectáculos públicos, porque es una partida tributable”. En función de eso, el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), se cobra sobre el costo del boleto, al igual que sobre cada cargo que se impone al boleto”.

Previo a que ayer trascendiera públicamente la demanda, Primera Hora indagó con Manny Morales, presidente fundador de Ticketera, y con Jorge Pérez, gerente general del Coliseo de Puerto Rico, Centro de Convenciones, y Coca-Cola Music Hall, sobre los cargos que el consumidor paga por cada transacción, más allá del costo base por boleto.

¿Qué implica el cargo por servicio?

Morales expuso que en el década de 1990 comenzó a implementarse nueva tecnología en la venta de boletos, haciendo uso de computadoras con acceso a Internet. Citó a la empresa de Estados Unidos, Ticketmaster, como una pionera en el modelo de negocio que ha ido evolucionando y que fue “heredado” en el mercado local.

“Eso va desde el trabajo de tener los sistemas, programar los sistemas; cuando uno empieza un evento el coliseo por primera vez, tienes que venir a contar esos asientos uno por uno, programarlos en el sistema, la interacción con el promotor de qué precio se le va a poner; hay mucho, mucho trabajo que se pasa para que sea una cosa de darle a un botón, o entrar a un mapa, seleccionar un asiento y que el boleto te llegue por email”, detalló el ejecutivo.

El cargo por servicio comprende la expedición del boleto y haberlo adquirido a través de la Internet, sea en una computadora o un celular. Este último cargo de servicio por Internet no corresponde en caso de que la persona compre los boletos directamente en la ventanilla de los venues donde vende Ticketera.

“El consumidor tiene la opción de pagar un 14% por encima que es el (costo) más bajo comparado con los otros. Por ejemplo, en Ticketmaster el cargo son $23.68, que es service charge y $2.95 que es el order fee”, señaló, por su parte, Pérez, estableciendo que se tratan de cargos de conveniencia. Mencionó que, de no existir esta alternativa, ocurriría lo visto en la venta de boletos física que prefirió Bad Bunny para el concierto “Un verano sin ti”, en el que hubo personas que pernoctaron por una o dos noches en los predios del “Choliseo” para asegurar sus boletos.

¿Por qué se paga un cargo por facilidad?

Aunque cada contrato de arrendamiento entre un productor y, por ejemplo, el Coliseo de Puerto Rico incluye una partida de ganancia para el venue, el gerente general indicó que “no da” el dinero para cumplir con los gastos de mantenimiento que requiere el edificio, que en junio pasado reportó una ganancia de $7.5 millones.

Jorge L. Pérez, gerente general regional de ASM Global, advirtió que el Coliseo de Puerto Rico requiere de más dinero del recaudado en arrendamiento para cumplir con las mejoras al edificio. Actualmente trabajan en el reemplazo de unas torres de enfriamiento. ( Carlos Giusti/Staff )

En busca de no aumentar el costo de renta a los productores, el cual afirmó que permanece igual desde que se inauguró en el 2004, la administración buscó una alternativa de ingresos congruente con la economía y con lo que se practica en otras industrias, como la hotelera, transporte aéreo y la de espectáculos en otros mercados.

“Estamos buscando una manera de tener esos ingresos adicionales, precisamente, porque estamos entrando al año 20, las reparaciones del coliseo no son baratas, aquí se daña un chiller y estamos hablando de $250 mil y así sucesivamente con toda la infraestructura del edificio, así que tenemos a unas 700 a 800 mil personas entrando al año en aquel momento, (y dijimos) si ponemos dos dólares es cómodo para el consumidor, no afectamos al productor que son nuestros socios en el mundo del espectáculo y lo pusimos y el público lo recibió, no hubo mayor queja”, apuntó Pérez.

Nosotros estamos mirando de aquí a cinco años y ahora mismo tenemos proyectos que son de $6 hasta $7 millones en mejoras de capital, que tenemos que hacer en los próximos años, porque si no, no vamos a poder recibir a Luis Miguel ni a estos grandes artistas que sus requirimientos es estar en una arena de clase mundial” - Jorge L. Pérez, gerente general regional de ASM Global

Sobre este cargo, un productor consultado que prefirió hablar bajo confidencialidad, cuestionó: “¿Por qué el público tiene que pagar por las facilidades si yo las estoy alquilando? Nadie sabe a dónde va ese dinero. Dijeron que es para hacerle mejoras, pero es que eso es parte de tu negocio; es como que tengo una panadería y tengo que arreglar el techo, así que le voy a poner techo fee de $2 porque tengo que arreglar el techo. No solo es bien ca... es que es lo que ellos quieran”.

¿Por qué el consumidor tiene pagarle doble el productor?

Un cargo que se encuentra en algunas transacciones, no todas, corresponde al promotor. Este cargo, indicó Morales, lo establece el mismo productor del evento.

Creo que a veces se pierde de perspectiva que hay todos estos fees, pero el valor total que estoy pagando para ver X show, está muy por debajo del promedio mundial” - Manny Morales, presidente de Ticketera

El Copep, informó Sueiro, se dispone a eliminar el cargo por promotor, pues continuar cobrándolo sería ir en contra de lo mismo que están denunciando.

El problema que existe es que cuando tienes un fanático que hace lo que sea por ver al artista, el fanático se hace de la vista larga y no le importan los cargos que le impongan, por eso se siguen incrementando los cargos chatarras y nada pasa con ellos” - Roberto Sueiro, presidente del Copep

El Copep presentó previamente una sentencia declaratoria ante el Tribunal de Instancia contra la Autoridad del Distrito del Convenciones y ASM Global para “que se determine que conforme a la ley, quién tiene la facultad de escoger la expendora de boletos, si es el productor y no la facilidad o el venue”, apuntó el abogado. Sobre este recurso el tribunal emitió una resolución en la que ordenó que se incluya a Ticketera por ser la empresa implicada en la venta de boletos.

Morales reiteró que su empresa cumple con los requerimientos de Hacienda de esbozar los cargos, lo que para él “sabe mal”. En su lugar, preferiría englobar los cargos en una solo cifra y que la persona decida si lo consume. “Cóbrame $100, pero al darme toda la información de los $100 es que empiezan a cuestionarlo”, aseguró. “Las ventas siguen. Los eventos siguen cada vez más sold outs, no solo los eventos en el coliseo, en distintos otros venues, el por ciento total de ventas cada vez es más alto. No hemos visto que por esos fees disminuya (la venta)”.