La cultura y el patrimonio afroamericano inspiran la serie de exhibiciones que presenta este mes Walt Disney World Resort.

“The Soul of Jazz: An American Adventure” en EPCOT

“The Soul of Jazz: An American Adventure” abrió al público el 1 de febrero y continuará más allá de finalizado el mes en The American Adventure dentro de EPCOT.

Esta nueva exposición, presentada por el personaje “Joe Gardner” de la película de Disney y Pixar “Soul”, muestra artefactos históricos de músicos de jazz famosos e invita a los visitantes a una gira musical por diferentes ciudades de los Estados Unidos (Nueva Orleans, Nueva York, Los Ángeles y Puerto Rico) para aprender más de este género musical colorido, inspirador y en constante evolución.

PUBLICIDAD

Al crear la exhibición, Walt Disney Imagineering colaboró con historiadores y curadores de las principales instituciones de jazz, incluida la Colección Histórica de Nueva Orleans y el Museo de Jazz de Nueva Orleans en Louisiana, así como el Museo Louis Armstrong House en Nueva York.

La exhibición muestra artefactos históricos de músicos de jazz de renombre mundial, que incluyen:

• Trompeta Selmer de la leyenda del jazz Louis Armstrong

• Partitura “Jazz Jubilee”, escrita a mano por Jelly Roll Morton, uno de los intérpretes y compositores originales del género.

• Partitura de percusión “Skin Deep” del baterista de Duke Ellington, Louie Bellson

• Corneta de Bix Beiderbecke, uno de los primeros solistas de jazz de la década de 1920

• Baquetas de Gene Krupa, miembro de influyentes grupos de jazz como la Benny Goodman Orchestra y la banda de Tommy Dorsey

Esta nueva experiencia es parte de la transformación histórica y continua de EPCOT, ya que el parque celebra la curiosidad, el descubrimiento y la magia de la posibilidad.

Instrumentos y partituras relacionados al jazz son parte de la exhibición. ( Kent Phillips )

“Celebrate Soulfully at Disney Springs”

“Celebrate Soulfully at Disney Springs” ofrece actuaciones inspiradas en el jazz, nuevas exhibiciones de arte, menús de comida especiales y más.

Se presentan cuatro nuevas exhibiciones de arte inspiradas en “Soul” de Disney y Pixar, creadas por artistas afroamericanos emergentes: Bee Harris, Bianca Pastel, Arrington Porter y Cory Van Lew. Originalmente desarrollado en colaboración con Disney y Pixar como parte de una colección HUE Unlimited de arte usable, el trabajo refleja la interpretación de la película de cada artista.

PUBLICIDAD

Tres noches a la semana –Motown Mondays, Jazz Thursdays y Smooth Sundays–, músicos se presentarán a lo largo de Disney Springs tocando melodías que seguramente conmoverán el alma. Además, algunos restaurantes cuentan con platillos especiales en sus menús, incluyendo Amorette’s Patisserie que ofrece golosinas inspiradas en “Soul” y “La princesa y el sapo” de Walt Disney Animation Studio. También en Disney Springs en varios puntos de venta destacan productos de diseñadores afroamericanos, artistas y visionarios.

“Movies Under the Stars” en Select Disney Resort Hotels

Como parte de su programa “Movies Under the Stars”, durante este mes hoteles selectos de Disney proyectarán películas que celebran la cultura afroamericana, como “La princesa y el sapo”. Estas proyecciones de películas gratuitas están disponibles para los huéspedes de los hoteles de Disney, ofreciendo entretenimiento nocturno y relajante para toda la familia en un ambiente sereno y al aire libre.