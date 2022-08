(Cuarto reportaje de serie especial que da una mirada a los talentos que se forman en las escuelas de bellas artes y escuelas libres de música, en medio de los retos que enfrentan, en su mayoría por limitaciones de fondos para equipos y mantenimiento de los planteles)

Humacao. - La escuela especializada en bellas artes Anita Otero Hernández en Humacao arrastra un historial de retos en la planta física que continuará en el inicio del nuevo semestre escolar. Parte del edificio -inaugurado hace 18 años- está en desuso porque el huracán María (2017) impactó los aires acondicionados y la estructura fue diseñada para ese tipo de ventilación. Las ventanas son selladas, lo que provoca otras complicaciones debido a la concentración de humedad. Esto ocurre, específicamente, en las áreas del comedor escolar, administración, biblioteca y cancha.

La pintura perdió el color hace años, hay puertas sin cerraduras, goteras en medio de los salones de clase, el techo de la cancha pareciera que aún tiene el huracán haciendo estragos sobre él y el teatro Rita Moreno -visitado por la galardonada actriz en el 2015- sufre progresivamente el deterioro de sus equipos.

Este diario visitó la escuela el pasado 18 de mayo, cuando una explosión en una subestación dejó sin el servicio eléctrico a gran parte de la población en la zona este. Debido a la falta de ventilación en los salones, la directora Bernice Marie Blanco Roche dio la instrucción de desalojar la escuela. Era imposible mantener a los 494 estudiantes y 56 maestros en clase en esas condiciones.

Esta escuela -cuyo diseño es uno moderno y de gran amplitud- recibe los fondos ordinarios del Departamento de Educación para los efectos de nómina y servicios básicos. No cuenta con una asignación de fondos recurrentes que le permita un mantenimiento constante de todas la áreas de la escuela, cuya comunidad reúne estudiantes de Canóvanas, Río Grande, Luquillo, Ceiba, Guayama, Maunabo, Yabucoa, San Lorenzo y Caguas.

Para ello, indicó la directora, procuran generar fondos propios a través de actividades que promuevan la creatividad de los estudiantes, pero esto también se ha afectado por la racha de eventos que han sacudido la Isla desde el 2017, entre huracanes, terremotos y pandemia.

“Nosotros cooperamos con los fondos propios cuando por ejemplo se daña un aire, que no vamos a esperar los protocolos porque tenemos una población aquí, así que si son cosas que podemos costear, nosotros las costeamos y colaboramos con ese proceso con la Agencia de Edificios Públicos, pero una gotera, la situación de los techos, de los aires, de los acústicos, plomería y todo eso, es la Agencia de Edificios Públicos la que le da mantenimiento a la escuela y atiende esas necesidades en el plantel físico”, detalló la directora, que ocupa el cargo hace dos años y medio.

Las filtraciones en los techos es uno de los grandes retos para la rutina diaria en los salones. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Tanto el Consejo Escolar como esta servidora hemos sido muy cuidadosos con lo que tenemos y hemos estirado y hemos sido muy juiciosos, y mientras podamos hacer otras actividades, que aunque no es como otros años el ingreso que está entrando, pero lo que podamos hacer para ir reponiendo y vamos jugando con eso y vamos trabajando con lo que hay”, continuó Blanco Roche.

Pero “nuestro problema es que nuestra planta física está tan deteriorada que el salón de banda -por ejemplo- está como este (filtraciones), y por las filtraciones, trabajamos la desinfección constante para que el hongo no se apodere de los salones”, lamentó la directora.

Es más cuesta arriba cuando no tienes un año donde produzcas lo que esperabas, porque las necesidades las cubrimos con nuestro trabajo, con nuestra creatividad, con el talento de los muchachos” - Bernice Marie Blanco Roche, directora escolar

Secretario de Educación asegura que no será cerrada

El Secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, reconoce el avanzado deterioro de este plantel escolar, no obstante, aseguró que no será cerrada.

“Es una escuela que está bien, bien deteriorada. Recientemente la comunidad tuvo comunicación con este servidor; hay un compromiso de que esa escuela no se va a cerrar y hay una inversión que está de camino. Es una de las escuelas que diría que hay que renovar prácticamente completa. Es una infraestructura bien, bien deteriorada”, dijo el funcionario sin precisar la inversión sobre la que se trabajará ni cuándo comenzarían las labores.

“Hay unas obras que se están haciendo a corto plazo, que es el tema de sellado de techo y de pintura, igual de aires acondicionados, pero hay unos temas que trascienden y esta escuela está tan deteriorada que no vamos a sentir alivio. Lo que vamos a ver son parchos por más que pintemos, por más que sellemos, es una escuela que está tan deteriorada que hasta que no la renovemos en su totalidad, que va a ocurrir, no va a poder ser funcional del todo para los estudiantes allí”, abundó.