Bad Bunny vendió dos funciones del concierto P FKN R” en el Estadio Hiram Bithorn en el 2021. Karol G recién presentó tres shows del “Strip Love Tour”. Daddy Yankee canceló tres fechas vendidas para presentarse allí el pasado enero. Rauw Alejandro debutará en ese terreno con “Saturno” la próxima semana y Romeo Santos ya tiene dos sold outs en mayo para su “Fórmula Volumen 3″.

Estos artistas, en su mayoría del género urbano, no son los únicos en presentar sus conciertos en el Estadio Hiram Bithorn. Anteriormente lo hicieron Cultura Profética, Residente, Ricky Martin, Olga Tañón y Menudo, entre otros, y aun antes, fue el escenario para las presentaciones de agrupaciones de rock anglosajonas. Pero no hay que ignorar que el “Conejo Malo” volvió a romper el hielo en ese escenario -tras la pausa obligatoria por la pandemia-, y de pronto muchos de sus pares en el género de música urbana también lo han preferido para sus conciertos del momento.

¿Es una tendencia o una competencia por quién llena más funciones?

Aileen Piñeiro, directora de Empresas Municipales de San Juan, y el productor Francisco “Paco” López, coinciden en que el creador de “Un verano sin ti” reavivó el interés entre los intérpretes del reguetón y ritmos derivados por presentarse en la que esencialmente es la casa de Los Cangrejeros de Santurce y el RA12 en la liga de béisbol invernal.

“No lo veo como como tipo de competencia, de quién vende más estadios, pero después que Bad Bunny lo hizo se tiró Karol (G), Rauw (Alejandro), y se creó este precedente de que ahora todos quieren hacer estadios por la grandeza, pero para mí el Choliseo sigue siendo una plaza muy importante en Puerto Rico”, afirmó el presidente No Limit Entertainment.

Karol G presentó tres funciones en el Hiram Bithorn de su "Strip Love Tour". ( Stephanie Rojas )

El reto del estadio Hiram Bithorn es que obliga a levantar una tarima en un espacio donde solo hay grama, y eso incluye los elementos de audiovisuales que requieren eventos como los que acostumbran estos artistas de renombre. A eso se suman las condiciones del clima, que van desde el factor viento hasta la lluvia. Esto redunda en la duplicación o hasta triplicación de los costos de producción.

“Hay mil cosas que la hacen una producción supergrande en cuestión de logística, es una producción muy compleja, mucho más costosa, mucho más riesgosa y no hay mucho dinero. Aquí hay más grandeza para el artista, de que se presentó en un estadio. No es algo demasiado lucrativo para nosotros los productores”, puntualizó López.

La razón o razones que colocan el estadio como un espacio trending para espectáculos musicales pueden ser diversas, siendo la capacidad de hasta 30 mil personas uno de los mayores atractivos, además de la ubicación en la zona metropolitana en San Juan.

“Es un lugar cómodo, accesible, con estacionamientos accesibles para la gente, y entiendo que por eso se ha vuelto nuevamente a ubicar en una de las plazas preferidas para la celebración de eventos multitudinarios”, destacó Piñeiro, quien interviene con los productores en el proceso de contratación para la instalación.

Residente presentó su primer concierto como solista en el Estadio Hiram Bithorn, en el 2018. (AP)

López, quien ya comenzó el montaje para Rauw Alejandro en el estadio, lo ve en términos más prácticos en cuestión de logística. “Estos artistas grandes que se presentan allí, ellos en Estados Unidos están haciendo estadios, así que muchas veces eso es lo que buscan. En vez de hacer múltiples funciones en una capacidad reducida, prefieren hacer pocas funciones con más capacidad y es mejor para ellos. Quizás en vez de hacer seis Choliseos, hacen dos Hiram Bithorn, y es la misma capacidad y no tienen que hacer el doble de shows”.

¿Qué efecto tiene sobre el Coliseo de Puerto Rico?

Jorge Pérez, gerente regional de ASM Global (empresa que administra las propiedades de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico), observa con optimismo esta tendencia de conciertos del género urbano en el Estadio Hiram Bithorn, entendiendo que afianza el posicionamiento de la Isla como una plaza importante para la industria de espectáculos y les mantiene, al Coliseo de Puerto Rico, el Coca-Cola Music Hall, al Centro de Convenciones y al Antiguo Casino, en competencia.

“Me parece fascinante y muy positivo y demuestra que la industria del entretenimiento en Puerto Rico está sólida”, resaltó el ejecutivo por vía telefónica. “Como destino de entretenimiento el poder ofrecer un gran inventario de espacios que incluyen desde estadios, parques al aire libre, teatros, anfiteatros, coliseos, salas de espectáculos, que tienen de mayor a menor cabida es sumamente positivo para nosotros, para seguirnos posicionando como destino de entretenimiento”.

La serie de conciertos de reguetón en el estadio no ha excluido ese tipo de eventos en el Coliseo de Puerto Rico -recientemente se presentó Arcángel con una serie de siete conciertos- y tampoco ha limitado la agenda de esa arena, que ahora apuesta a la diversidad de estilos musicales.

“Nosotros estamos en una industria que es cambiante, dinámica, y nosotros, como ASM Global, queremos estar igualmente cambiantes y dinámicos, así que nosotros vemos una industria de espectáculos que está buscando diferentes experiencias. Creo que es muy positivo, porque al final del día los productores van a escoger lo más rentable, el fanático va a escoger ir a donde se sienta más cómodo y más agradable, y eso va a ser positivo para la industria completa”, sostuvo Pérez, para seguido anticipar que el Coliseo de Puerto Rico, de cara al vigésimo aniversario, comenzará a renovar unas áreas para potenciar la experiencia de los visitantes.

Ya comenzó el montaje en el estadio para "Saturno", de Rauw Alejandro. ( Instagram )

López, por su parte, mencionó que aún hay giras de conciertos y eventos que les resultan imposibles en los escenarios locales, por las exigencias del montaje. Como ejemplo dijo que la famosa banda británica Coldplay se presentó el año pasado en República Dominicana, en el Estadio Olímpico, con “The Music of the Spheres”, y ese espectáculo no podía llegar aquí. “No vino a Puerto Rico, porque no tenemos un estadio de football. Eso fue una gira que Coldplay hizo, que era en estadios de football, con más de 50 mil personas de capacidad”, indicó.

El estadio cierra en julio

El productor o artista que esté considerando el Estadio Hiram Bithorn para presentar allí su concierto, debe hacerlo antes del 1 de julio, cuando ese terreno deportivo cerrará para unas mejoras que pudieran extenderse por un año.

“El Hiram Bithorn, a partir del mes de julio, ya va a comenzar todo un proceso completo de reparación. Vamos a realizar unas mejoras al campo, porque el objetivo principal es para el deporte, sin embargo, se está tratando que este nuevo diseño pueda permitir el uso de ambas cosas, que puedan celebrarse eventos con las garantías de mantener ese terreno de juego listo”, apuntó Piñeiro por el Municipio de San Juan.

Lo que queremos es que lo que se construya ahora, ese piso y demás, pueda estar como están los demás estadios de la nación, en el sentido de que se hacen eventos deportivos de primer orden y también se puedan hacer eventos de este tipo (musicales) sin que se vea afectado el terreno, que puedan coexistir ambas cosas” - Aileen Piñeiro, directora de Empresas Municipales de San Juan

La renta básica del estadio son $8 mil, pero a esa cantidad se suman $6,500 para el uso de cantinas, y así sucesivamente otros cargos por cada otro servicio o área de uso utilizada. El Municipio tiene un beneficio económico adicional por cada boleto comprado.

¿Algún concierto por anunciar en el Estadio?

“No tenemos contrato, pero sí el acercamiento de Anuel AA. Todavía no nos han dicho fecha”, adelantó la directora de Empresas Municipales de San Juan.

El productor Paco López igualmente comentó que “tengo un artista que está tentativo, pero no está confirmado”.