Podría decirse que desde que Puerto Rico se vio afectado por el impacto del huracán María (2017) y el efecto de la pandemia del COVID-19 (2020) muchos han germinado a lo largo del País.

Así, llevados de la mano -muchos de ellos por la pasión que sentían por la fotografía y tomar videos-, enfocaron en visitar distintos lugares de Puerto Rico para presentar las bellezas naturales de la Isla y sus puntos gastronómicos, sobre todo, para que los miles de compatriotas que se fueron del País pudieran a través de videos, disfrutar en la diáspora de su tierra amada.

Son los ‘youtubers’. Y han proliferado en la Isla como cuando las abejas salen a polinizar. Los hay en cada región del 100 x 35. Algunos con un alto nivel de profesionalismo y buen dominio de la tecnología. Otros se defienden con sus celulares inteligentes o con su cámara de video a la hora de hacer una grabación de un lugar histórico, alguna plaza pública de un municipio particular, o cuando describen la ruta de un buen paseo gastronómico o de un buen chinchorreo.

Lo esencial para ellos es tener un canal en la plataforma YouTube en donde puedan dar a conocer su trabajo informativo. Ganar dinero no es su meta, aunque algunos logran hacerlo. Tampoco, de ordinario, quieren ser reconocidos como ‘influencers’. Lo que persiguen y más les llena es que la gente, residente en Puerto Rico o fuera de la Isla, se disfruten en grande sus videos.

Primera Hora tuvo la oportunidad de compartir con tres de estos ‘youtubers’ y ellos aprovecharon el espacio para dar a conocer algunas de sus experiencias.

Félix Arroyo, de 66 años, y cuyo canal en YouTube se conoce como ‘Strayawayfelix’, es el más veterano de los tres, tanto en edad como en tiempo haciendo y subiendo videos.

Natural de Naguabo y criado en el barrio Duque de este municipio, Arroyo es un militar retirado y además trabajó muchos años en programas de seguridad a nivel federal. Esto lo llevó a viajar de forma consistente por toda Europa y Estados Unidos.

“Empecé hace varios años grabando videos familiares. Me encanta la fotografía. Mis primeros videos fueron en Japón, pero luego estando en Italia tomé este asunto más en serio y mi meta era impactar a la gente de Puerto Rico, los de la Isla y los de la diáspora. Luego hice videos en Alemania, lugares en Europa, en Estados Unidos, hasta que me establecí en Puerto Rico. Los invito a ver mi canal para que vean esos lugares preciosos”, dijo Arroyo, quien cuenta con cerca de 15 mil seguidores en su plataforma.

Arroyo, como se explicó, es un retirado a nivel federal y vive de su pensión. “No vivo de los videos. Al principio no me dejaban nada, más que satisfacción. Pero ahora con mis seguidores tengo alguna entrada que utilizo para pagar mi gasolina, mis gastos, comidas y comprar mi equipo. Pero, mi intención no es hacer dinero, es ayudar a la gente, al turismo de mis País”, explicó.

Mientras que a Ángel Villanueva, de 55 años y nacido y criado en Canóvanas, este asunto de ser un ‘youtuber’ lo ha tomado por sorpresa. Por su mente jamás pasó que el público en general pudiera disfrutar tanto del trabajo y los videos que realiza.

“Empecé hace dos años”, dijo Villanueva, conocido por su plataforma ‘Puerto Rico a pie’. “Mis hijas se fueron a vivir a la Florida y decidí hacer algunos videos de lugares en la Isla y lugares para comer en Puerto Rico y enviárselos para que no perdieran el contacto. Así fue que me di cuenta que la gente en la diáspora también podría beneficiarse de esto. Siempre amé la fotografía y fui fotógrafo. Ahora mi plataforma tiene como 17 mil seguidores”, indicó.

Si Arroyo enfoca en sus videos dar a conocer el campo y sus naturaleza, las frutas, las verduras, los animales, el río, la playa, negocios de comida y bebidas, Villanueva apuesta en su contenido a lugares icónicos del País, así como a los pueblos y zonas urbanas.

Barrio Obrero, la plaza del mercado de Río Piedras, la calle Loíza, Condado, Miramar, entre otros lugares, han sido grabados para la historia por ‘Puerto Rico a pie’.

Y Juan Ortega, de 38 años y natural de Caguas, es el más joven del grupo. Antes ninguno se conocía, pero a través de sus plataformas, unos a otros ven sus contenidos y hasta en ocasiones se citan para cada cual compartir entre ellos y realizar un video distinto del mismo lugar. Así pasó cuando visitaron el pasado año el portal de El Yunque.

Ortega es conocido en su portal de Youtube como ‘El viajero Juan Ortega’. Con ya 20 mil seguidores en su canal, Ortega explicó que hace siete meses se dedica de lleno a este trabajo. “Al menos me genera una entrada que me da para cubrir lo básico en mi familia. Estoy muy contento y agradecido por ello”, indicó.

Mientras los entrevistábamos en el área de la pescadería Vietnam, en Cataño, una subscriptora reconoció a los anfitriones de ‘Puerto Rico a pie’ y ‘El viajero Juan Ortega’, así que hubo que hacer un alto para selfies, fotos y que ellos la saludaran. La follower se comprometió a seguir también a ‘Strayawayfelix’.

Así las cosas, Ortega gusta de hacer videos de la naturaleza y gastronomía de Puerto Rico. Ríos, cuevas, cascadas, negocios pueblerinos, pero además, al igual que ‘Puerto Rico a pie’, a ‘El viajero’ le gusta hablar algunos datos históricos de los lugares que visita.

“Me he topado que hay muchos jóvenes que están viendo mis videos. Eso es sorprendente, pero me motiva mucho. Me gusta enseñar lo bueno de mi Isla y su gente. Cierto que Turismo hace un trabajo, pero tiene sus limitaciones y enfoca áreas particulares. En mis videos voy a más, a buscar lugares que mucha gente ni sabe que existen, para que los disfruten. En realidad Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a ningún otro país”, explicó Ortega, quien recientemente visitó la ciudad de Nueva York y ya tiene interesantes videos subidos a su plataforma.

Los tres ‘youtubers’ dijeron sentirse muy a gusto con la labor que hacen de forma directa e indirecta, de realizar una especie de trabajo en favor del turismo en Puerto Rico.

“La gente es la mejor. En mi caso, ya muchos me conocen y me permiten grabar. Saben que voy a lo positivo, a ayudar al prójimo, a darle publicidad a los pequeños comerciantes para que echen pa’ lante”, dijo Arroyo, famoso por degustar los mojitos del restaurante Ikakos en la Playa de Naguabo.

Recientemente, un subscriptor se comunicó con Villanueva para ofrecerle dinero. “No señor, no lo puedo aceptar, para nada. Con su llamada ya me da satisfacción”, le explicó ‘Puerto Rico a pie’.

“Hice un video de la avenida Borinquen en Barrio Obrero y este señor lo vio junto a su señora madre. Ella padece de la condición de Alzheimer, pero viendo el video reaccionó al mismo. Vio la calle donde vivía, casas de viejas amistades y pudo hablar y recordar momentos de su vida. Esto conmovió al subscriptor y me contactó para ofrecerme dinero. ¡Imagínate!”, sostuvo Villanueva.