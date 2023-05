A partir de este jueves, a las 7:00 pm, los cibernautas podrán vivir una experiencia entretenida, turística y hasta cultural, mientras conocen lugares y atracciones en distintas partes del mundo dirigidas a la comunidad LGBTQI+, esto como preámbulo al Mes del Orgullo.

Los creadores y protagonistas de este proyecto son los productores y actores Raymond Gerena y Derek Díaz, quienes orientarán al público, guiarán… ¡y harán de las suyas! al presentar los relatos de los viajes que han realizado a través del nuevo podcast @deliciousgayvacations, al que pueden accesar en el canal GW-Cinco Network en YouTube.

Este proyecto comenzó a gestarse orgánicamente durante la pandemia del Covid-19, específicamente en 2021, cuando el hotel exclusivo para adultos LGBTQI+, Coquí del Mar, único en su clase en Puerto Rico, extendió a la pareja una invitación de una semana para crear contenido para sus redes sociales y convertirse en imán para atraer público de habla hispana.

“Desde ese instante, afortunadamente para nosotros, fue tanta la sensación que provocó que empezaron a llamarnos de diferentes partes del mundo para invitarnos y que hiciéramos contenido de sus hoteles y países, principalmente dirigido a la comunidad LGBTQI+. Nos hemos pasado viajando en los pasados tres años”, detalló Raymond Gerena.

Esto motivó al productor ejecutivo Gabriel Nieves, de GW-Cinco Network, a crearles un podcast de 30 minutos sobre sus experiencias en los viajes.

Derek Díaz señaló, por su parte, que el podcast aunque está enfocado en esta comunidad, puede disfrutarlo el público en general que sea de “mente abierta y quiera pasarla bien”.

Raymond Gerena, por su lado, aseguró que “ha sido de las mejores experiencias, primero, porque me gusta viajar; segundo, soy muy activo y apoyo todo lo de nuestra comunidad; tercero, la cantidad de amistades que he hecho es impresionante, y lo mejor de todo, ¡conoces nuevas culturas, países, lugares! En esta etapa de mi vida he querido tomarlo todo más relax y dedicarme a viajar”.

El primer podcast será dedicado a Puerto Rico, resaltando las instalaciones del Hotel Coquí del Mar en Ocean Park. Se puede en formato podcast en su plataforma favorita bajo GW5 Network o verlo en YouTube en el canal de GW5 Network.