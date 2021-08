Por casi cinco años estuvo al frente del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, pero ahora el ejecutivo Eduardo Cajina es nombrado como el principal oficial de operaciones (COO) de la plataforma de venta de boletos Ticketera.

Hace un mes que se unió a la empresa puertorriqueña, fundada por Ricardo Aponte-Yunqué, entre otros socios, y con él, igualmente, nombraron a Héctor Agosto como principal oficial financiero (CFO).

“Lo veo como una gran oportunidad”, reaccionó esta mañana Cajina en entrevista telefónica. “Corro la operación total de la empresa. Por supuesto, la plataforma que tiene ver con esta parte de ticketing es lo primordial, pero aquí hay mucha creatividad, aquí hay mucho talento y me parece que en el futuro veremos a Ticketera entrando en otras oportunidades fuera del país. Creo que Ticketera tiene todo lo que hace falta a nivel de recurso humano y recurso tecnológico para evolucionar y crecer y pudiéramos estar hablando de convertirnos en las primeras plataformas de ticketing en nuestro hemisferio”, anticipó.

PUBLICIDAD

Cajina fue nombrado junto con Héctor Agosto, quien ahora es el Principal Oficial Financiero (CFO) de Ticketera. ( CHRISTIAN MIRANDA )

Cajina, quien es contador público autorizado (CPA), dejó el cargo de gerente general del Coliseo de Puerto Rico luego que la empresa -antes SMG y ahora ASM Global- prescindió de sus servicios.

“La pandemia, ciertamente, afectó la industria en general. Puerto Rico no fue la excepción. Fue una decisión de negocios de la empresa, no tengo más información más allá de eso. En un momento dado ellos tomaron la determinación de ponerme en furlough (licencia) y luego de eso, hasta ahí llegamos”, aseguró el ejecutivo. “Realmente no fue que pasó nada. No fue una situación interna ni mucho menos. Yo lo tomé como eso, una decisión de negocios que me afectó, porque me quedé sin trabajo, pero es parte de (el negocio)”.

Se expresó orgulloso con el trabajo realizado durante su gerencia en el conocido Choliseo, tiempo en que reconoce se completó una amplia agenda de espectáculos. Igualmente está esperanzado en ver realizados unas ideas y proyectos que, según detalló, quedaron adelantados, entre estos, la apertura de otro lounge y la posibilidad de inaugurar un restaurante en el venue.

Actualmente el cargo de gerente general del coliseo lo ocupa Jorge Pérez, quien recientemente fue acreditado como ejecutivo de sedes por la Asociación Internacional de Administradores de Sedes, informó la firma ASM Global.

Durante la gerencia de Cajina se dio el cambio en el coliseo de la plataforma de venta de boletos, de Ticketpop pasó a ser Ticketera. Aseguró, sin embargo, que no participó de la otorgación del contrato.

“Eso fue un proceso de RFP (request for proposal) que estuve totalmente fuera, o sea, no me metí en el proceso. Eso lo corrió la directora de finanzas en ese momento junto al equipo de SMG y toda la gente que tiene que ver con la parte de ticketing a nivel de headquarters”, afirmó. “Ese proceso se corrió con el aval de la Autoridad del Distrito de Convenciones. Estuve inhibido por la relación de muchos años que tengo con todos los jugadores de la industria a nivel de ticketing y en su momento, cuando se tomó la determinación, se le comunicó a las partes según se requería en los proceso de RFP y en eventualmente Ticketera salió con el contrato”.

PUBLICIDAD

Ticketera, en el transcurso de la pandemia, compró a Ticketpop.

Bad Bunny vende la segunda función en 20 minutos

Entre los primeros retos que se le han presentado a Cajina en su nuevo escenario de trabajo destaca la venta de boletos para el próximo concierto de Bad Bunny en el estadio Hiram Bithorn, “P FKN R”, cuya primera función se vendió el pasado viernes en aproximadamente en 38 minutos, y ayer, vendió la segunda en apenas 20 minutos, con el 90% de compradores locales.

¿Cómo se explica esto?

“Bien fácil. Aquí hay una plataforma tecnológica muy, muy robusta, con capacidad de manejar ese volumen y hasta más, algo que no se había visto en este país y probablemente si lo comparamos con muchos otros”, expuso para seguido informar que para los dos conciertos de Bad Bunny se conectaron sobre 140 mil devices o equipos electrónicos intentando comprar.

“El promedio de boletos comprados en la primera función fue 4.4 boletos, ese fue el promedio que dio después de agotados todos los tickets, así que cada transacción o en cada orden en promedio se vendieron 4.4 boletos. Para hoy establecimos el límite en 4, o sea que nadie podía comprar más de 4. El promedio de hoy (ayer) tiene que haber bajado, pero el promedio general en la industria para un evento masivo como este es 2.9, eso como regla general en la industria de ticketing”.