La influencer brasileña Anna Clara de Souza Rocha falleció en un accidente automovilístico cuando conducía por Volta Redonda, en Río de Janeiro, Brasil. Tenía 27 años.

Según el portal G1, la creadora de contenido fue rescatada con heridas graves tras perder el control de su vehículo y volcarse, pero no pudo sobrevivir y fue declarada muerta en el Hospital San Juan Bautista de esa ciudad.

La joven, quien acumulaba más de 30 mil seguidores su cuenta de Instagram, también era estratega, mentora y consultora de redes sociales e impartía clases a mujeres interesadas en dedicarse al campo digital.

“Ayudo a mujeres que desean ganarse la vida con las redes sociales a alcanzar la libertad y la independencia financiera, creativa y profesional”, se lee en su sitio web. “Mi propósito es demostrarles que es posible crecer, vivir bien y ser valoradas siendo ellas mismas”.

Sus restos fueron sepultados en Portal da Saudade, en Volta Redonda, el lunes 22 de junio, un día después de su fallecimiento.