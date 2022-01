Mensajes destacando su don de gente, profesionalismo y actitud hacia la vida han sido publicados en la página de Facebook de la comunicadora Maya Valle, quien murió ayer.

Entre estos, el de la sicóloga Mercedes Rodríguez, quien la describió como una mujer ingeniosa y valiente.

“Aquí pensando y recordando, triste, con la noticia de la inesperada muerte de Maya Valle. Maya fue una mujer inteligente, valiente, ingeniosa, segura de sí misma. Cuando no se hablaba mucho de motivación, ya ella estaba dando talleres y tenía programas de radio sobre estos temas. Se daba a querer con su don de gente. A todo le buscaba la vuelta. No le causaba problemas a nadie. Más bien, siempre estaba en disposición de buscar respuestas, soluciones justas. Creció y ayudó a crecer a muchas de su generación que con su ejemplo rompimos moldes y quisimos afirmarnos en libertad y esperanza. El lugar de Maya no lo llena nadie. Fueron grandes sus talentos, sus sueños, sus alas y sus abrazos. En esta última década fue una colaboradora entusiasta de AARP. Lo dio todo con amor y por amor. Su buen humor, su elegancia, su profesionalismo y su manera única de reinventarse y de amar la vida, se quedan en nuestros corazones. Te seguimos queriendo, Maya, hasta la eternidad”, compartió Rodríguez.

Valle, quien se destacaba como comunicadora especialista en motivación y autora, contaba con tres décadas en el campo de las comunicaciones, en las que laboró en radio y televisión. Según se deprende de su página, por más de diez años produjo y condujo “De eso trata la vida,” el primer programa educativo/motivacional en una estación de noticias, La Superkadena Noticiosa. Por seis años tambien produjo y condujo una programa diario “Día a día con Maya Valle,” programa educativo y de interés social y comunitario.

Su carrera profesional comenzó en el Negociado de Convenciones de P.R. Luego, por diez años fue coordinadora de Relaciones Púbicas de WAPA-TV. Fue directora de Ventas y Mercadeo de San Juan City Magazine y directora de Ventas y Mercadeo de Publicaciones Unidas, una división de Editorial Televisa en Puerto Rico.