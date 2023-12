Reencontrarse con viejos intereses en el proceso de reinventarse ha sido una de las experiencias que el artista puertorriqueño Farruko acoge como parte de su nueva mirada hacia la vida a nivel espiritual. Cantar sigue siendo su pasión favorita a nivel profesional. Pero en la dinámica de explorar otras facetas, emprender es un aspecto que abraza.

Una de esas alternativas envuelve el lanzamiento de su motocicleta Carbon Armor Scooter, que presenta como un reflejo de su amor por la velocidad y la adrenalina.

“Desde pequeño me encantan las motos. Me crié en un taller de carros. Mi abuelo tenía un puesto de gasolina. Entonces, desde chamaquito estoy viendo este mundo, pero, obviamente, la música es la que me sacó hacia adelante, es mi primer sueño”, expresó con entusiasmo el cantante.

El vehículo, que lanza en edición limitada y en colaboración con la marca especializada en motocicletas Maxuma, agotó las 800 unidades en venta directa con mayoristas. Sin embargo, está disponible por venta directa a través de diversos concesionarios.

El artista compartió parte de la motivación para promover este producto. “Todo viene en base a la decisión del cambio que tomé en mi vida, porque no iba a tener quizás el tiempo para pensar en cómo diversificar y entrar en una faceta de empresario de algo que me gustara, porque conlleva tiempo, sacrificios y uno tiene que enfocarse en cada proyecto, darle el mismo cariño y amor que le das a otro”, detalló al analizar que la rutina de trabajo que vivía hace unos años, posiblemente dificultaría materializar esta aspiración de negocios.

“No fue hasta que pasó esto de mi conversación, que mi carrera se detuvo por un tiempo determinado por el revuelo que creó la controversia y el amarillismo, y la vuelta, porque yo nunca dije que me iba a retirar, sino que simplemente iba a haber un cambio en mi vida, y a través de mi arte y de mi música llevar a otro tipo de mensaje y contenido que edificara, usar mi influencia para bien”, prosiguió mientras manifestaba su decepción. “Pero, obviamente, vivimos en un mundo donde la controversia y el amarillismo es lo que vende, y obviamente cada quien hizo su negocio con mi noticia. Pero realmente estoy feliz porque esa pausa abrió puertas en mi vida, y una de esas es esta bendición de poder crear estas motoras”, expuso Carlos Efrén Reyes.

Uno de los aspectos que resalta es su precio. “Es una motora accesible a todo tipo de público, que cualquier persona puede adquirir. No es una motora cara. Cuesta alrededor de $3,700″. El intérprete compartió cuánto se involucró en el diseño. “La hice a mi manera. Le puse mi nombre”, dijo la voz del éxito Pasa_je_ro. “La marca Carbon Armor significa armadura de carbono. La gente sabe que tengo mi disquera, Carbon Fiber Music”, añadió, y manifestó que demoró cerca de año y medio en el proyecto. “Le agregué unos accesorios, le quité algunas cosas, las cambié por mejor calidad”.

Farruko adelantó su interés en lanzar nuevos modelos. “Estoy planificándolo. A esta le tengo un cariño especial porque fue la primera, entonces, quiero mantenerla en esta edición limitada de 800 piezas porque yo sé que cuando se acaben, van a obtener un valor, y las personas que las compraron salen bien porque es una inversión por tenerla, porque no existe más ninguna igual”.

Si bien ama correr motora, confesó que ha experimentado algunos contratiempos. “He tenido mis caídas y mis sustos, como todos, y creo que la vida es igual. Yo comparo esto de montar motora, con la vida. Todo lo que tú sacas en exceso y fuera de orden, te puede traer consecuencias, y también, si no usas protección, si no tienes conciencia, como todo, también pasan los accidentes. Tú puedes ir bien y de momento, estar en el lugar menos indicado y la hora menos indicada, y te tocó y es un proceso que tienes que llevar en tu vida”.

Vive con mucha paz

Desde tu conversión espiritual, continuamente hablas de la plenitud en la que vives. ¿Qué ganancias te ha dado tu transformación, que no te daba la vida artística de antes?

“Si nos vamos a lo económico, no tengo ninguna. Desde que tomé la decisión se me ha hecho cuesta arriba, pero si nos vamos a lo que es paz, lo que es sabiduría, entendimiento, temple, las cosas que realmente no tienen precio, sino que tienen valor, ahí me he vuelto millonario, en las cosas que tienen valor y no precio, porque mi vida ha cambiado por completo en cuestión de que la gente que estaba a mi lado por algún tipo de beneficio o posición abandonaron el barco porque ya saben que Farruko no está de los mismos caminos y no pueden sacar el mismo beneficio. Por otro lado, el trato hacia las personas, el trato hacia mí, el valor que me doy hoy en día, que quizás no me lo daba por búsqueda de aceptación. Son muchas cosas. Ha sido el mejor negocio y el mejor contrato que he firmado en mi vida, con Dios”.

Pero a nivel económico lograste muchas ganancias a lo largo de tu trayectoria.

“En ese caso he sabido diversificarme, pero si te soy honesto, me vi en un momento apretao porque uno lleva a un estilo de vida muy alto y los billes (facturas) se siguen pagando. Como tal, la carrera se me frenó por el amarillismo y las noticias que salieron, porque mucha gente dejó de contratarme por decir ‘él lo que viene es a predicar, no viene a cantar, ya no le vamos a dar lo que le pagamos antes’, o simplemente, ‘no lo vamos a contratar porque la gente se va a ir’. Por ejemplo, otras marcas con las que estaba haciendo negocios, se alejaron por no dividir su público y quieren tener a las masas, y piensan que porque uno dijo que es cristiano, pues el ateo no va a consumirlo, o el que tiene otra creencia no va a consumirlo, o el que tiene otra manera de ver las cosas no va a consumir su producto, o sea, que yo no puedo representar su producto”.

El cantante expresó que otros retos se fueron asomando en el proceso. “Eso mismo me pasó con mi disquera. ‘Firmamos a un artista que nos acostumbramos a que nos dé música, no tanto comercial, sino música controversial’, ¿me entiendes?, que es la música que vende hoy en día. Entonces, ‘como ya no nos quiere dar música controversial, no es negocio’. He tenido que pagar todo ese precio. En realidad, lo he pagado con una sonrisa en mi cara y con una satisfacción porque me abrió los ojos donde yo estaba parado, de dónde está mi propósito, que le encontré ahora, y ojalá y otros colegas puedan tener esa oportunidad de, digamos, no entrar en la religiosidad, sino de elevar su conciencia y crecer su relación con nuestro creador, que es Dios, encontrar esa paz, porque es una industria muy difícil donde hoy día si tú no eres controversial, si tú no le faltas a tu moral, no te vas viral, tu música y tu arte no es visible”.

Al abordar el tema de la creencia religiosa, Farruko fue enfático en apartarse de una actitud extremista en este sentido. “Mucha gente se equivoca y caen en la religiosidad y caen en un fanatismo. Hay gente que se convierte y tan pronto prueban un poquito de aceptación dentro de la comunidad de fe, pierden el norte. Eso es tan peligroso como estar en el mundo. Es un extremo. Uno tiene que tener mucho cuidado y mucha identidad para tú no perderte dentro de una comunidad, dentro de un templo”.

Has compartido que trabajas en un álbum mixto, con temas cristianos y otros, no.

“Es correcto. La música es arte, es una manera de expresión, y no necesariamente tú tienes que hacer música dirigida simplemente al gusto de algunas personas. Yo creo que no hay que mencionar a Dios en todas las canciones. No tienes que mencionar que eres cristiano en todas las canciones porque (ser cristiano) es una acción que tiene que salir de ti como persona”.

El cantante adelantó que vislumbra el lanzamiento para principios de 2024, con un repertorio de cerca de 15 temas.